Tacchinardi incantato da Modric: “Che bello vederlo giocare, è di un altro livello”

Intervenuto negli studi di Pressing, l'ex centrocampista Alessio Tacchinardi ha elogiato il talento di Luka Modric
Intervenuto negli studi di Pressing, l'ex centrocampista Alessio Tacchinardi ha elogiato il talento di Luka Modric, definendolo un giocatore di classe mondiale e un esempio per i giovani. Tacchinardi ha sottolineato come il croato sia ancora in grado di fare la differenza in campo, grazie alla sua visione di gioco, alla sua intelligenza tattica e alla sua tecnica raffinata. Ecco, di seguito, le sue parole:

Tacchinardi esalta Modric: "Vorrei vederlo giocare tutte le sere. Palla a lui e palla in banca"

"Che bello vedere giocare Modric, è un giocatore determinante. Vorrei vederlo giocare tutte le sere perchè mi farebbe andare a letto sereno. Gioca un calcio di un altro livello. E la sua qualità è indispensabile per una squadra come il Milan. Nei momenti difficili, palla lui e palla in banca"

