Tacchinardi incantato da Modric: “Che bello vederlo giocare, è di un altro livello”

Intervenuto negli studi di Pressing, l'ex centrocampista Alessio Tacchinardi ha elogiato il talento di Luka Modric, definendolo un giocatore di classe mondiale e un esempio per i giovani. Tacchinardi ha sottolineato come il croato sia ancora in grado di fare la differenza in campo, grazie alla sua visione di gioco, alla sua intelligenza tattica e alla sua tecnica raffinata. Ecco, di seguito, le sue parole:
Intervenuto negli studi di Pressing, l'ex centrocampista Alessio Tacchinardi ha elogiato il talento di Luka Modric
Tacchinardi esalta Modric: "Vorrei vederlo giocare tutte le sere. Palla a lui e palla in banca"—
"Che bello vedere giocare Modric, è un giocatore determinante. Vorrei vederlo giocare tutte le sere perchè mi farebbe andare a letto sereno. Gioca un calcio di un altro livello. E la sua qualità è indispensabile per una squadra come il Milan. Nei momenti difficili, palla lui e palla in banca"
