Milan-Como in Australia, Ceferin dice no: “Il calcio europeo va giocato in Europa”

Ceferin contro Milan-Como in Australia: "Il calcio europeo resta in Europa"

"Non siamo contenti, ma per quanto abbiamo verificato dal punto di vista legale non abbiamo molti margini se le federazioni sono d’accordo - le parole del numero uno della confederazione europea a Politico -. In questo caso entrambe hanno dato il loro consenso (il riferimento è anche alla Liga visto che il 20 dicembre dovrebbe disputarsi Villarreal-Barcellona a Miami, ndr). Resta il fatto che in futuro dovremo discuterne molto seriamente, perché il calcio europeo dovrebbe essere giocato in Europa: i tifosi devono poter seguire le partite in casa, non tutti possono andare in Australia o negli Stati Uniti".