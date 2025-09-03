Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan-Como in Australia, Ceferin dice no: “Il calcio europeo va giocato in Europa”

INTERVISTE

Milan-Como in Australia, Ceferin dice no: “Il calcio europeo va giocato in Europa”

Aleksander Ceferin UEFA
Milan-Como in Australia? Il presidente Aleksander Ceferin ha preso una posizione chiara: ecco, di seguito, le sue parole
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Mentre il calcio per club si ferma per lasciare spazio alle Nazionali, nuove ipotesi e scenari emergono, pronti a ridefinire la stagione di molte squadre. Una di queste riguarda il futuro della Serie A e la questione legata a Milan-Como in Australia.

In attesa del verdetto della UEFA, atteso per l'11 settembre, il presidente Aleksander Ceferin ha preso una posizione chiara, esprimendosi contro la possibilità di far giocare il match a Perth. Ecco, di seguito, le sue parole:

LEGGI ANCHE

Ceferin contro Milan-Como in Australia: "Il calcio europeo resta in Europa"

—  

"Non siamo contenti, ma per quanto abbiamo verificato dal punto di vista legale non abbiamo molti margini se le federazioni sono d’accordo - le parole del numero uno della confederazione europea a Politico -. In questo caso entrambe hanno dato il loro consenso (il riferimento è anche alla Liga visto che il 20 dicembre dovrebbe disputarsi Villarreal-Barcellona a Miami, ndr). Resta il fatto che in futuro dovremo discuterne molto seriamente, perché il calcio europeo dovrebbe essere giocato in Europa: i tifosi devono poter seguire le partite in casa, non tutti possono andare in Australia o negli Stati Uniti".

Ha poi aggiunto: "Apriremo questa discussione anche con la Fifa e con tutte le federazioni, perché non credo sia una buona soluzione. Se si tratta di un’eccezione o c’è un motivo specifico, può andare ma, in linea di principio, le squadre europee dovrebbero restare in Europa, perché i loro tifosi vivono qui. È una tradizione importante".

Leggi anche
Abodi sul calcio: “Pubblico straordinario, ora serve migliorare gli stadi”
Bergonzini su Nkunku: “Non è un 9 puro, ma si adatta. Se viene lasciato libero…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA