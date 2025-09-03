Bergonzini su Nkunku: “Non è un 9 puro, ma si adatta. Se viene lasciato libero…”

Con Marsch al Lipsia, sua stagione migliore dal punto di vista realizzativo, ha giocato prevalentemente da seconda punta, palesando anche un certo fiuto del gol, tanto da riuscire a colpire gli avversari anche a freddo, quando le azioni del Lipsia non sembravano pericolose. Ha dimostrato di avere l'istinto del bomber, ma con velocità e tecnica è anche un ottimo assistman. Non è mai stato un vero numero nove e non è detto che Allegri gli chieda di diventarlo, ma in carriera Nkunku ha già dimostrato di sapersi adattare a diverse necessità. Se viene lasciato libero di esprimersi, però, rende molto, molto, di più".
