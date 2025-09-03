Pianeta Milan
INTERVISTE

Anellucci: “Trovo ancora più funzionale Modric che De Bruyne”

Quale squadra ha messo a segno il colpo migliore alla fine del calciomercato? Il pensiero di Claudio Anellucci
Alessia Scataglini
In attesa della ripresa del campionato, il dibattito sul calciomercato continua ad animare il mondo del pallone. Dopo la chiusura ufficiale della sessione estiva, la domanda che tutti si pongono è sempre la stessa: quale squadra ha messo a segno il colpo migliore?

A rispondere a questo interrogativo ci ha pensato, tra gli altri, anche Claudio Anellucci, intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Secondo l'opinionista, infatti, ci sono club che hanno operato in maniera più incisiva di altri:

"Trovo ancora più funzionale Modric che De Bruyne. Ha fatto una passerella il belga nella prima partita, col Cagliari l'ho visto lontano anni luce dalla forma. Credo che Conte però abbia tutto per tirare fuori il meglio da lui, che è un top player".

