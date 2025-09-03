Salvini: “San Siro senza le curve non è San Siro. Il Milan senza la Sud…”

Tenere fuori a vita dagli stadi i delinquenti, gli spacciatori e i teppisti sì, ma non permettere di portare dentro allo stadio una bandiera, una sciarpa, un tamburo, i microfoni per i cori quello no. Il Milan in casa senza la sua curva non è il Milan, così come l'Inter e le altre squadre. Spero che le società abbiano la volontà di espellere i violenti, ma senza perdere il tifo più caldo e colorato. Molti vengono a San Siro per sentire i cori, anche perchè l'anno c'era poco da vedere in campo, era più interessante quello che si vedeva fuori dal campo (sorride, ndr)".