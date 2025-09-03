Sette anni dopo l'ultima volta, Ruben Loftus-Cheek torna a vestire la maglia della Nazionale inglese. Il centrocampista del Milan è stato convocato dal CT Thomas Tuchel per la sosta internazionale e ha espresso tutta la sua soddisfazione in conferenza stampa:
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste Loftus-Cheek torna in Nazionale: “Felice di essere tornato, da quando sono al Milan…”
INTERVISTE
Loftus-Cheek torna in Nazionale: “Felice di essere tornato, da quando sono al Milan…”
Sette anni dopo l'ultima volta, Ruben Loftus-Cheek torna a vestire la maglia della Nazionale inglese: le parole del centrocampista del Milan
Loftus-Cheek e il sogno Mondiale. "Al Milan gioco più avanzato, sono contento e pronto a fare il massimo"—
Sulla sua versatilità e la possibilità di partecipare al Mondiale:
"Chi lo sa. Sono in grado di giocare in diverse posizioni. Da quando sono al Milan ho giocato molto più avanzato e vicino all’attaccante, per segnare e aiutare la squadra nell’ultimo terzo di campo. Con Tuchel invece ho giocato molto più arretrato. So fare anche quello e, con le situazioni che possono presentarsi in un torneo, essere versatile è un vantaggio. Quando si tratta di questo, sono felice di giocare ovunque per la squadra e dare il massimo in qualsiasi posizione".
© RIPRODUZIONE RISERVATA