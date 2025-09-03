Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan, il papà di Gimenez: “Raro che un direttore sportivo dica quelle cose”

INTERVISTE

Milan, il papà di Gimenez: “Raro che un direttore sportivo dica quelle cose”

Milan, il papà di Gimenez: 'Raro che un direttore sportivo dica quelle cose'
Il papà di Gimenez ha parlato a 'ClaroSports' degli ultimi giorni di mercato del Milan in riferimento alla situazione di suo figlio Santiago
Redazione PM

Christian 'Chaco' Giménez, ex calciatore, attualmente allenatore e padre di Santiago Giménez, attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista a 'ClaroSports', media sportivo messicano. Ha parlato della situazione del figlio, classe 2001, dai 'rumors' di calciomercato dell'ultimo periodo che lo volevano via dal Milan alle prestazioni in campo del 'Bebote'. Ecco, dunque, alcune delle sue dichiarazioni.

Christian Gimenez sulle trattative di mercato del figlio

—  

Sulla possibilità che Santiago Giménez lasciasse il Milan nel calciomercato estivo: “All’inizio abbiamo sentito dire molte cose. Poi abbiamo sentito, venerdì, quando Santiago ha giocato da titolare, le dichiarazioni del direttore sportivo del Milan e abbiamo iniziato a capire cosa stesse realmente succedendo. Non sapevamo cosa stesse succedendo: era titolare, ma volevano venderlo. La verità è che era tutto molto confuso. È molto raro che un direttore sportivo faccia quelle dichiarazioni".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, Gimenez è rimasto: ora tocca ad Allegri valorizzarlo. Ecco come>>>

"L'agente di Santi è sempre stata in contatto il club. Il club ha avuto la possibilità di fare quello scambio, ma Santi non è mai stato consultato sulla situazione. Ci sono stati rumors, ma la realtà è che Giménez è un giocatore del Milan, ha un contratto, e lunedì mattina tutte le parti si sono incontrate: il Presidente (probabilmente si riferisce all'amministratore delegato Giorgio Furlani, n.d.r.), il direttore sportivo e i consiglieri come Zlatan Ibrahimović, che ha avuto un ruolo importante, hanno deciso che Santi sarebbe rimasto. Hanno insistito per quello scambio, ma non è mai stato confermato”.

Leggi anche
Ex Milan, Donnarumma: “Un onore essere voluto da Guardiola. Con Gattuso vogliamo..”
Milan, il papà di Gimenez: “Santi ci ha trasmesso tanta tranquillità”

© RIPRODUZIONE RISERVATA