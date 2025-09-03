Christian 'Chaco' Giménez, ex calciatore, attualmente allenatore e padre di Santiago Giménez, attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista a 'ClaroSports', media sportivo messicano. Ha parlato della situazione del figlio, classe 2001, dai 'rumors' di calciomercato dell'ultimo periodo che lo volevano via dal Milan alle prestazioni in campo del 'Bebote'. Ecco, dunque, alcune delle sue dichiarazioni.
Milan, il papà di Gimenez: “Santi ci ha trasmesso tanta tranquillità”
Milan, le parole del padre di Santiago Gimenez—
Su come ha reagito Santiago Giménez alle trattative di mercato che lo spingevano lontano dal Milan: "Dobbiamo stare tranquilli. Quello che è successo deve rafforzarlo, deve toccare l’orgoglio di Santi dopo tutto questo. Il Milan è un club importante e ti chiede tanto. Lui ci ha trasmesso tanta tranquillità: ci ha insegnato come comportarci alla sua età, tenendo calmi i nervi, gestire le emozioni. La carriera del calciatore è breve e credo che abbia molto margine di crescita. Sono rassicurato non solo da ciò che vedo in campo, ma anche da ciò che vedo fuori. Dipenderà tutto da Santi. Alla fine, credo che dipenda da dove vuole andare. È in un club che ama, ma se se ne va, la vita non è finita".
