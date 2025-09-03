Boniface, frecciata al Milan: “Loro hanno deciso di non procedere, io vado avanti”

Boniface, che ha militato nel Bayer Leverkusen, ha parlato apertamente del mancato trasferimento al Milan in conferenza stampa

L'attaccante nigeriano Victor Boniface , dopo le visite mediche sostenute con il Milan che non hanno portato alla finalizzazione del suo passaggio in rossonero, è stato ufficialmente presentato come nuovo giocatore del Werder Brema.

Boniface: "Mancato trasferimento al Milan? Ho una forte mentalità: vado avanti"

Il trasferimento al Milan era saltato a causa di alcune problematiche emerse durante gli accertamenti medici, in particolare al ginocchio destro, già in passato oggetto di infortuni. Le visite, considerate "anomale" e "inusuali" per la loro accuratezza, hanno indotto il club italiano a non procedere con l'affare. Boniface, che ha militato nel Bayer Leverkusen, ha parlato apertamente della situazione in conferenza stampa: