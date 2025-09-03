Milan, il padre di Gimenez sugli ultimi giorni di mercato: “Sono stato male”

Pianeta Milan
Il padre di Gimenez ha parlato degli ultimi giorni di calciomercato del Milan all'interno di un'intervista a 'ClaroSports'
Christian 'Chaco' Giménez, ex calciatore, attualmente allenatore e padre di Santiago Giménez, attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista a 'ClaroSports', media sportivo messicano. Ha parlato della situazione del figlio, classe 2001, dai 'rumors' di calciomercato dell'ultimo periodo che lo volevano via dal Milan alle prestazioni in campo del 'Bebote'. Ecco, dunque, alcune delle sue dichiarazioni.

Le sue parole: “Sono stato male male. È stata una brutta notte. Non ho dormito, ero sempre aggiornato su quello che succedeva e in costante comunicazione con la società. Dopo aver sentito le parole del direttore sportivo del Milan, è stato difficile. Il mercato si stava chiudendo, quindi dovevo essere consapevole di cosa stava succedendo. È stato tutto molto strano. Non abbiamo avuto il tempo di capire se fosse vero che il club non lo avrebbe preso in considerazione per il campionato".

"È l'anno del Mondiale e se Santi non avesse avuto la possibilità di lottare per un posto da titolare, sarebbe stato complicato e complesso. Però alla fine, abbiamo preso una buona decisione. Non so se l'hanno presa dopo o già ne erano consapevoli. Siamo felici che Santi sia ancora al Milan".

LEGGI ANCHE: Milan, Gimenez è rimasto: ora tocca ad Allegri valorizzarlo. Ecco come>>>

"A un certo punto, hanno dubitato delle sue capacità e delle sue caratteristiche perché sia ​​l’allenatore che il direttore sportivo sono nuovi arrivati. Lo conosceranno allenandolo e lavorando con lui. Igli Tare e Massimiliano Allegri hanno parlato con Santiago. Mi è risultato tutto strano perché ha giocato da titolare due partite su tre e un'amichevole. Ora c'è un po' di tranquillità con la Nazionale, poi tornerà al Milan e vedremo cosa succederà. Credo che tutto questo servirà a tirar fuori la bestia che tiene dentro".

