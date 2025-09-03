Milan, il padre di Gimenez sugli ultimi giorni di mercato: “Sono stato male”

"È l'anno del Mondiale e se Santi non avesse avuto la possibilità di lottare per un posto da titolare, sarebbe stato complicato e complesso. Però alla fine, abbiamo preso una buona decisione. Non so se l'hanno presa dopo o già ne erano consapevoli. Siamo felici che Santi sia ancora al Milan".

"A un certo punto, hanno dubitato delle sue capacità e delle sue caratteristiche perché sia ​​l’allenatore che il direttore sportivo sono nuovi arrivati. Lo conosceranno allenandolo e lavorando con lui. Igli Tare e Massimiliano Allegri hanno parlato con Santiago. Mi è risultato tutto strano perché ha giocato da titolare due partite su tre e un'amichevole. Ora c'è un po' di tranquillità con la Nazionale, poi tornerà al Milan e vedremo cosa succederà. Credo che tutto questo servirà a tirar fuori la bestia che tiene dentro".