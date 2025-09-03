Christian 'Chaco' Giménez, ex calciatore, attualmente allenatore e padre di Santiago Giménez, attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista a 'ClaroSports', media sportivo messicano. Ha parlato della situazione del figlio, classe 2001, dai 'rumors' di calciomercato dell'ultimo periodo che lo volevano via dal Milan alle prestazioni in campo del 'Bebote'. Ecco, dunque, alcune delle sue dichiarazioni.
Milan, il padre di Gimenez: “40 milioni per poi prestarlo? Non capisco”
Milan, Gimenez: ora che succede?—
Le parole del padre di Gimenez: “Dipende da Santi. Ma ho raccontato quello che sta passando. Nel modello sportivo e imprenditoriale del Milan, hanno appena investito 40 milioni di dollari in un giocatore che, dopo quattro mesi, avrebbero voluto prestare. Non mi entra nella testa. Non so se sia successo o meno, ma se ne è parlato in questo modo. Alla fine, tutto dipende da lui. Io so che Santi è in un club che ama e in cui vuole stare, e anche se se ne dovesse andare, la sua vita non è finita. La verità è che è molto felice al Milan. Gli è costato arrivarci, ci ha messo un po' ad arrivarci. Il Milan ti chiede tanto ogni fine settimana. Dieci giocatori sono andati via da giugno a oggi e anche giocatori molto importanti, ma ho grande fiducia che farà una grande stagione".
