Milan, Odogu: “Sarà incredibile giocare a San Siro, darò tutto me stesso”

Oggi, per lui, il primo giorno a Milanello, dove ha conosciuto il mister Massimiliano Allegri e i primi compagni di squadra presenti al centro sportivo. La sua carriera rossonera è appena iniziata, e l'entusiasmo si percepisce anche dalle sue prime parole rilasciate a Milan Tv.

Odogu, primo giorno a Milanello: "Voglio diventare un grande" — Come sarà giocare a San Siro?

"Sarà incredibile. Non ci sono ancora stato ma ci andrò presto. Ho visto tante partite in TV e conosco la storia dello stadio, le grandi partite che sono state giocate come i derby. È incredibile immaginare di giocare lì ma è anche una grande responsabilità. Voglio lavorare duro, crescere e diventare un grande giocatore, disputando tante partite in quello stadio"

Un messaggio per i tifosi rossoneri:

"Ciao tifosi del Milan, sono David Odogu e sono davvero orgoglioso e felice di essere qui. Non vedo l'ora di vedervi a San Siro. Vogliamo vincere, darò tutto per me stesso e questa maglia. Ciao, forza Milan