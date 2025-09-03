Pianeta Milan
Milan, Odogu: “Sarà incredibile giocare a San Siro, darò tutto me stesso”

David Odogu è l'ultimo volto nuovo del Milan: le prime parole a MilanTv del nuovo giovanissimo difensore tedesco, classe 2006
Alessia Scataglini

David Odogu è l'ultimo volto nuovo del Milan. Il giovanissimo difensore tedesco, classe 2006, è arrivato a sorpresa dal Wolfsburg sul gong della sessione di mercato estiva, diventando il decimo e ultimo acquisto dei rossoneri.

Il club ha puntato forte sul talento del ragazzo, che ha firmato un contratto di quattro anni con opzione per una quinta stagione. Ieri, Odogu è atterrato a Milano, ha svolto le visite mediche e messo la firma sul contratto che lo lega al Milan.

Oggi, per lui, il primo giorno a Milanello, dove ha conosciuto il mister Massimiliano Allegri e i primi compagni di squadra presenti al centro sportivo. La sua carriera rossonera è appena iniziata, e l'entusiasmo si percepisce anche dalle sue prime parole rilasciate a Milan Tv.

Odogu, primo giorno a Milanello: "Voglio diventare un grande"

Come sarà giocare a San Siro?

"Sarà incredibile. Non ci sono ancora stato ma ci andrò presto. Ho visto tante partite in TV e conosco la storia dello stadio, le grandi partite che sono state giocate come i derby. È incredibile immaginare di giocare lì ma è anche una grande responsabilità. Voglio lavorare duro, crescere e diventare un grande giocatore, disputando tante partite in quello stadio"

Un messaggio per i tifosi rossoneri:

"Ciao tifosi del Milan, sono David Odogu e sono davvero orgoglioso e felice di essere qui. Non vedo l'ora di vedervi a San Siro. Vogliamo vincere, darò tutto per me stesso e questa maglia. Ciao, forza Milan

