Santiago Gimenez ha vissuto un'estate molto particolare. Fino alla fine della sessione di calciomercato, c'è stato il dubbio sulla sua permanenza. Sembra evidente, infatti, che il messicano non sia ritenuto né da Tare né da Allegri come il 'numero 9' ideale per la squadra. Eppure, nonostante moltissimi 'rumors', nessun centravanti vero è arrivato a fargli concorrenza. Da adesso in poi, Santi condividerà il reparto offensivo con Leao, Pulisic e il nuovo arrivato Nkunku (che non è una prima punta). Riuscirà a ritagliarsi uno spazio importante vista questi compagni d'attacco?