Turci difende Giménez nonostante le difficoltà al Milan: "Può fare bene"—
Ecco cosa ha detto: "Potrebbero esserci dinamiche interne o aspetti che non conosciamo, non va valutato solo per questi cinque mesi al Milan. Lo ricordo al Feyenoord ed è un giocatore molto più forte di quello che abbiamo visto. Continuo a pensare che è un calciatore che può fare bene, sicuramente abbiamo visto che Santi fare brutte prestazioni, ma può fare bene”.
