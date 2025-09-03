Pianeta Milan
INTERVISTE

Milan, Turci su Gimenez: “È molto più forte di quello che abbiamo visto”

Tommaso Turci, giornalista di DAZN, si è espresso così ai microfoni di Radio Rossonera su Santiago Gimenez, attaccante del Milan
Alessia Scataglini

Santiago Gimenez ha vissuto un'estate molto particolare. Fino alla fine della sessione di calciomercato, c'è stato il dubbio sulla sua permanenza. Sembra evidente, infatti, che il messicano non sia ritenuto né da Tare né da Allegri come il 'numero 9' ideale per la squadra. Eppure, nonostante moltissimi 'rumors', nessun centravanti vero è arrivato a fargli concorrenza. Da adesso in poi, Santi condividerà il reparto offensivo con Leao, Pulisic e il nuovo arrivato Nkunku (che non è una prima punta). Riuscirà a ritagliarsi uno spazio importante vista questi compagni d'attacco?

Tommaso Turci, giornalista di DAZN, si è espresso così ai microfoni di Radio Rossonera su Santiago Gimenez, attaccante del Milan arrivato nella sessione invernale di calciomercato. Ecco, di seguito, le sue parole:

Ecco cosa ha detto: "Potrebbero esserci dinamiche interne o aspetti che non conosciamo, non va valutato solo per questi cinque mesi al Milan. Lo ricordo al Feyenoord ed è un giocatore molto più forte di quello che abbiamo visto. Continuo a pensare che è un calciatore che può fare bene, sicuramente abbiamo visto che Santi fare brutte prestazioni, ma può fare bene”.

