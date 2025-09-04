Pianeta Milan
Milan, Carraro sul ritorno di Galliani: “Sarei molto felice, per i tifosi …”

Carraro, ex presidente della FIGC, intervistato dalla Gazzetta, ha parlato di un possibile ritorno al Milan di Galliani. Le sue parole
Francesco De Benedittis

L’ex presidente della FIGC per ben otto anni, Franco Carraro, è stato intervistato ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Tra i tanti temi affrontati, l’ex numero uno federale ha parlato anche di un possibile ritorno al Milan di Adriano Galliani. L'attuale direttore sportivo del Monza - come anticipato dalla redazione di PianetaMilan.it - potrebbe rientrare in rossonero nella veste di superconsulente.

Milan, Carraro: "Scaroni è una persona di grande qualità, ma Galliani ..."

Carraro, ai microfoni della rosea, si è detto estremamente favorevole a un ritorno di Galliani dopo sette anni dall’ultima esperienza al Milan, durata oltre trent’anni complessivi.

Ecco le sue parole. "Personalmente sarei molto felice se tornasse anche Galliani, uno che del calcio e di questo club sa tutto. 

Scaroni è una persona di grande qualità, ma Galliani fa parte della storia della società e al Monza ha dimostrato di essere sul pezzo, per i tifosi sarebbe una sferzata di entusiasmo straordinaria".

