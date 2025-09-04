Milan, Carraro sul ritorno di Galliani: “Sarei molto felice, per i tifosi …”

Carraro, ex presidente della FIGC, intervistato dalla Gazzetta, ha parlato di un possibile ritorno al Milan di Galliani. Le sue parole
L’ex presidente della FIGC per ben otto anni, Franco Carraro, è stato intervistato ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Tra i tanti temi affrontati, l’ex numero uno federale ha parlato anche di un possibile ritorno al Milan di Adriano Galliani. L'attuale direttore sportivo del Monza - come anticipato dalla redazione di PianetaMilan.it - potrebbe rientrare in rossonero nella veste di superconsulente.
Milan, Carraro: "Scaroni è una persona di grande qualità, ma Galliani ..."
—
Carraro, ai microfoni della rosea, si è detto estremamente favorevole a un ritorno di Galliani dopo sette anni dall’ultima esperienza al Milan, durata oltre trent’anni complessivi.