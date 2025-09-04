Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Carraro su Calciopoli: “Lo scudetto del 2006? Non andava riassegnato”

INTERVISTE

Milan, Carraro su Calciopoli: “Lo scudetto del 2006? Non andava riassegnato”

Milan, Carraro sul Calciopoli: 'Lo scudetto del 2006? Non andava riassegnato'
Milan: Carraro, ex presidente della FIGC, intervistato dalla Gazzetta, ha parlato del caso calciopoli a distanza di 20 anni. Le sue parole
Francesco De Benedittis

L’ex presidente della FIGC per otto anni, Franco Carraro, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Tra i temi trattati, ha parlato anche del caso Calciopoli, che ha coinvolto squadre come Milan e Juventus. Carraro si è concentrato sulla riassegnazione dello scudetto 2006, vinto dall’Inter, ammettendo a distanza di 20 anni un errore nella gestione della vicenda. Ecco le sue parole ai microfoni della rosea.

Milan, le parole di Carraro sul caso Calciopoli

—  

 "Mi faceva male l’idea che la gente mettesse in dubbio la mia onestà, forse anche alla luce delle mie dimissioni da presidente federale nate per consentire senza imbarazzi l’avvio del campionato successivo. È un pensiero che mi fa soffrire ancora oggi, nonostante sia stato assolto da tutto. Ma c’è anche altro: mi resta l'amarezza di aver capito che tutto è nato da un mio grande errore politico. Nel 2004 pensai che Bergamo e Pairetto non potessero più essere designatori arbitrali, non perché avessero fatto male, ma perché certe posizioni ogni tanto per me vanno cambiate.

LEGGI ANCHE

Chiamai Collina che avrebbe smesso l’anno dopo offrendogli quel ruolo, ci pensò qualche giorno e mi disse di no, voleva continuare ad arbitrare. Non feci più nulla. Anni dopo, in una trasmissione televisiva di History Channel dedicata a Calciopoli, scoprii che Collina l’aveva detto a Meani (all’epoca addetto agli arbitri del Milan, ndr), Meani lo aveva riferito ai confermati Bergamo e Pairetto che in quel momento hanno pensato di sopravvivere appoggiandosi a Moggi. Ho sbagliato, avrei dovuto cambiarli comunque. 

LEGGI ANCHE: Calciomercato, il Milan ha investito più di tutti: tesoretto per il 2026 >>>

È un bene che ci sia stata un’indagine e che siano stati punite le squadre responsabili. Gli scudetti andavano tolti alla Juve perché i suoi dirigenti avevano fatto degli errori, ma quello all'Inter del 2006 non andava riassegnato. Dovevano rimanere entrambi non assegnati come nella tradizione della Federcalcio".

Leggi anche
Milan, Carraro: “Allegri è un bravo allenatore, Tare ci sa fare”
Milan, Carraro sul ritorno di Galliani: “Sarei molto felice, per i tifosi …”

© RIPRODUZIONE RISERVATA