Milan, Carraro su Calciopoli: “Lo scudetto del 2006? Non andava riassegnato”

L’ex presidente della FIGC per otto anni, Franco Carraro , è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Tra i temi trattati, ha parlato anche del caso Calciopoli , che ha coinvolto squadre come Milan e Juventus. Carraro si è concentrato sulla riassegnazione dello scudetto 2006, vinto dall’Inter, ammettendo a distanza di 20 anni un errore nella gestione della vicenda. Ecco le sue parole ai microfoni della rosea.

Milan, le parole di Carraro sul caso Calciopoli

"Mi faceva male l’idea che la gente mettesse in dubbio la mia onestà, forse anche alla luce delle mie dimissioni da presidente federale nate per consentire senza imbarazzi l’avvio del campionato successivo. È un pensiero che mi fa soffrire ancora oggi, nonostante sia stato assolto da tutto. Ma c’è anche altro: mi resta l'amarezza di aver capito che tutto è nato da un mio grande errore politico. Nel 2004 pensai che Bergamo e Pairetto non potessero più essere designatori arbitrali, non perché avessero fatto male, ma perché certe posizioni ogni tanto per me vanno cambiate.