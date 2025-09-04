Ex Milan, Morata: “Essere qui è una benedizione, anche se non gioco”

Potrebbe essere il tuo ultimo ciclo in nazionale.
"Ho passato così tante cose che domani potrei avere un infortunio o qualcosa del genere. Non ci penso, scendo in campo con entusiasmo per rappresentare il mio Paese, che è la cosa migliore che mi sia mai capitata come calciatore. Domani dovremo dare il 100%".
Solo dieci minuti in nazionale nelle ultime tre partite.
"È diverso. La cosa migliore che abbiamo è che siamo una grande squadra. Nel corso della mia carriera ho avuto qui grandi giocatori che non hanno giocato sempre in nazionale, come David Silva o Cesc Fabregas, ma non ho mai visto una faccia cattiva, loro sono stati degli esempi. Essere qui è una benedizione, non potrei prenderla male".
Su una possibile panchina.
"Se non sarò in squadra, mi impegnerò nel ritiro a prescindere. Ho attraversato momenti difficili che ti fanno riflettere, come la depressione. Ma grazie a Dio ho persone come mia moglie e i miei amici al mio fianco. Sarò in campo, sugli spalti o darò una mano ovunque potrò. Aiuterò il mio Paese in ogni modo possibile a vincere ogni competizione possibile".
