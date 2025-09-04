Pianeta Milan
Ex Milan, Morata: “Essere qui è una benedizione, anche se non gioco”

Attualmente al Como, l'attaccante Alvaro Morata, ex Milan, in conferenza stampa con la Nazionale spagnola, ha rilasciato delle dichiarazioni
Attualmente in forza al Como, l'attaccante Alvaro Morata è impegnato con la nazionale spagnola per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Alla vigilia dell'incontro con la Bulgaria, l'ex giocatore di Milan e Juventus ha partecipato alla conferenza stampa per parlare del suo attuale stato di forma:

Morata: "Ho superato la depressione. L'impegno per la Spagna non manca"

"Mi sento bene. Non vedo l'ora di giocare con la Spagna, come sempre. Non è mai facile partecipare a un Mondiale, anche se dall'esterno sembra così. Abbiamo esempi che dimostrano che non è così. Sto andando molto bene e sono felice di essere qui".

Potrebbe essere il tuo ultimo ciclo in nazionale.

"Ho passato così tante cose che domani potrei avere un infortunio o qualcosa del genere. Non ci penso, scendo in campo con entusiasmo per rappresentare il mio Paese, che è la cosa migliore che mi sia mai capitata come calciatore. Domani dovremo dare il 100%".

Solo dieci minuti in nazionale nelle ultime tre partite.

"È diverso. La cosa migliore che abbiamo è che siamo una grande squadra. Nel corso della mia carriera ho avuto qui grandi giocatori che non hanno giocato sempre in nazionale, come David Silva o Cesc Fabregas, ma non ho mai visto una faccia cattiva, loro sono stati degli esempi. Essere qui è una benedizione, non potrei prenderla male".

Su una possibile panchina.

"Se non sarò in squadra, mi impegnerò nel ritiro a prescindere. Ho attraversato momenti difficili che ti fanno riflettere, come la depressione. Ma grazie a Dio ho persone come mia moglie e i miei amici al mio fianco. Sarò in campo, sugli spalti o darò una mano ovunque potrò. Aiuterò il mio Paese in ogni modo possibile a vincere ogni competizione possibile".

