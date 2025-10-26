Pianeta Milan
Sabatini: “Il Milan non ha il centravanti all’altezza delle ambizioni da scudetto”

Il noto giornalista Sandro Sabatini, nel nuovo video sul suo canale YouTube, ha voluto spendere alcune parole su Milan-Pisa
Il noto giornalista Sandro Sabatini, nel nuovo video sul suo canale YouTube, ha voluto spendere alcune parole su Milan-Pisa, terminata 2-2. Il giornalista si è voluto soffermare in modo particolare sull'atteggiamento della squadra di Allegri subito dopo il gol dell'1-0 che li ha portati in vantaggio. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Sabatini

"Dopo la prima giornata il Milan perde punti con un'altra neopromossa. Allora come oggi, c'è una cosa che non deve sfuggire, ovvero che il Milan non ha il centravanti all'altezza delle ambizioni da scudetto. Questo, nella serata in cui Leao conferma anche giocando da prima punta, seconda punta, come meglio crede, l'importante è il diritto di Leao di rispettare il proprio talento ma anche il dovere di sprigionare il proprio talento, comunque continua con una media gol che è sicuramente meritevole di un applauso anche perchè Leao gioca un'ottima partita".

"Solo che il Milan si arrende per tanti motivi, non può essere soltanto l'assenza di un attaccante. Il Milan ha pagato anche un po' di presunzione, soprattutto nel primo tempo quando la squadra di Allegri poteva chiudere la partita ma non ha mai affondato, non ha mai giocato con la cattiveria e la grinta delle partite precedenti, si è un po' specchiato".

