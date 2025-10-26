Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Atalanta-Milan, Juric: “Sarà una partita tosta. Con Allegri è una squadra molto solida”

INTERVISTE

Atalanta-Milan, Juric: “Sarà una partita tosta. Con Allegri è una squadra molto solida”

Atalanta-Milan, Juric: “Sarà una partita tosta. Con Allegri è una squadra molto solida” - immagine 1
Ivan Juric, allenatore dell'Atalanta, al termine del pareggio contro la Cremonese ha parlato di Atalanta-Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Ivan Juric, allenatore dell'Atalanta, al termine del pareggio contro la Cremonese ha rilasciato alcune dichiarazioni. Nel post partita, l'allenatore nerazzurro ha voluto spendere alcune parole sul big match di martedì sera contro il Milan di Massimiliano Allegri, valido per la nona giornata di Serie A 2025-2026. L'allenatore della dea ha riferito che sarà una partita  tosta, dichiarando che la squadra di Allegri è molto solida e altrettanto competitiva, con alcuni giocatori molto forti. Ecco, di seguito, le dichiarazioni di Ivan Juric:

Atalanta-Milan, le parole di Juric

—  

Sul Milan di Massimiliano Allegri, avversario martedì sera: "Sarà una partita tosta. Contro il Pisa ha pareggiato all'ultimo momento con un tiro da 30 metri per cui bisogna avere anche fortuna. Ha però grandi giocatori, con Allegri è una squadra competitiva e davvero molto solida. Ci aspetta una partita tostissima".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Serie D, Folgore Caratese-Milan Futuro: monumentale Dutu, metronomo Sala. Le pagelle

Dopo il pareggio con il Pisa, il Milan è chiamato a vincere, conquistando così 3 punti utili per rimanere nelle zone alte della classifica, attaccato alle big del campionato.

Leggi anche
Sabatini: “Il Milan non ha il centravanti all’altezza delle ambizioni da scudetto”
Scacchi: “Il Milan fin quando ha potuto disporre dell’11 titolare è andato molto...

© RIPRODUZIONE RISERVATA