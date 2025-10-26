Dopo il pareggio con il Pisa, il Milan è chiamato a vincere, conquistando così 3 punti utili per rimanere nelle zone alte della classifica, attaccato alle big del campionato.
INTERVISTE
Ivan Juric, allenatore dell'Atalanta, al termine del pareggio contro la Cremonese ha rilasciato alcune dichiarazioni. Nel post partita, l'allenatore nerazzurro ha voluto spendere alcune parole sul big match di martedì sera contro il Milan di Massimiliano Allegri, valido per la nona giornata di Serie A 2025-2026. L'allenatore della dea ha riferito che sarà una partita tosta, dichiarando che la squadra di Allegri è molto solida e altrettanto competitiva, con alcuni giocatori molto forti. Ecco, di seguito, le dichiarazioni di Ivan Juric:
Sul Milan di Massimiliano Allegri, avversario martedì sera: "Sarà una partita tosta. Contro il Pisa ha pareggiato all'ultimo momento con un tiro da 30 metri per cui bisogna avere anche fortuna. Ha però grandi giocatori, con Allegri è una squadra competitiva e davvero molto solida. Ci aspetta una partita tostissima".
