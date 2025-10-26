Ivan Juric, allenatore dell'Atalanta, al termine del pareggio contro la Cremonese ha rilasciato alcune dichiarazioni. Nel post partita, l'allenatore nerazzurro ha voluto spendere alcune parole sul big match di martedì sera contro il Milan di Massimiliano Allegri, valido per la nona giornata di Serie A 2025-2026. L'allenatore della dea ha riferito che sarà una partita tosta, dichiarando che la squadra di Allegri è molto solida e altrettanto competitiva, con alcuni giocatori molto forti. Ecco, di seguito, le dichiarazioni di Ivan Juric: