Milan-Pisa, le parole di Pedullà

"È chiaro che dopo il pareggio ti viene l'ansia, ti viene la smania. Secondo me Leao ha sbagliato un paio di gol importanti dopo quello del vantaggio. Ti viene l'ansia, ti lasci prendere dalla paura, dalla frenesia, la partita era andata, l'hai fatta scivolare. Quando devi riaccendere il tasto dopo che lo avevi inconsapevolmente spento tu, ti viene la tensione e prendi un contropiede con Zola che era assolutamente in gioco e becchi il 2-1. È gia tanto che tu riesca a non perderla, come ha fatto il Milan, che ha trovato il pareggio con un uomo, Atekhame, che aveva lasciato in libertà Nzola nel finale.