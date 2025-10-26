LEGGI ANCHE: Gimenez in difficoltà, Nkunku in ombra: l'attacco del Milan è 'solo' Leao aspettando Pulisic>>>
Io credo che da questa partita, senza fare drammi o montare sei processi, Allegri possa trarre degli spunti importanti per insegnare alla sua squadra che le partite vanno giocate tutte, che non ci sono partite semplici, che le partite vanno vinte e che l'atteggiamento di quel tipo non sono risepottsi alla maglia che indossi. Stasera non c'entrano gli assenti ma il fatto che tu hai smesso di giocare. Quello che resta non è il mancato allungo o altro ma la presunzione da cancellare".
© RIPRODUZIONE RISERVATA