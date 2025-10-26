Pianeta Milan
Pedullà: “Allegri può trarre degli spunti per far capire alla squadra che non ci sono partite..”

Milan-Pisa, Marianella: 'In casa devi provarla a chiudere'. E su Leao ...
Nel suo ultimo video caricato sul proprio canale YouTube , l'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha voluto spendere alcune parole su Milan-Pisa
Alessia Scataglini

Nel suo ultimo video caricato sul proprio canale YouTube , l'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha voluto spendere alcune parole su Milan-Pisa, match andato in scena a San Siro nell'anticipo di venerdì. Il giornalista si è soffermato particolarmente sull'atteggiamento dei ragazzi di Massimiliano Allegri. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan-Pisa, le parole di Pedullà

—  

"È chiaro che dopo il pareggio ti viene l'ansia, ti viene la smania. Secondo me Leao ha sbagliato un paio di gol importanti dopo quello del vantaggio. Ti viene l'ansia, ti lasci prendere dalla paura, dalla frenesia, la partita era andata, l'hai fatta scivolare. Quando devi riaccendere il tasto dopo che lo avevi inconsapevolmente spento tu, ti viene la tensione e prendi un contropiede con Zola che era assolutamente in gioco e becchi il 2-1. È gia tanto che tu riesca a non perderla, come ha fatto il Milan, che ha trovato il pareggio con un uomo, Atekhame, che aveva lasciato in libertà Nzola nel finale.

Io credo che da questa partita, senza fare drammi o montare sei processi, Allegri possa trarre degli spunti importanti per insegnare alla sua squadra che le partite vanno giocate tutte, che non ci sono partite semplici, che le partite vanno vinte e che l'atteggiamento di quel tipo non sono risepottsi alla maglia che indossi. Stasera non c'entrano gli assenti ma il fatto che tu hai smesso di giocare. Quello che resta non è il mancato allungo o altro ma la presunzione da cancellare".

