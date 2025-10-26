Pietro Strada, ex giocatore del Parma di Ancelotti, ha racontato un aneddoto legato all'ex giocatore e allenatore del Milan
Pietro Strada, ex giocatore del Parma di Ancelotti ed attuale scout per il settore giovanile dell'Atalanta, si è raccontato in una lunga intervista ai microfoni di FanPage.it. L'ex centrocampista italiano è partito dalle origini: dalla Serie C con l'Ospidaletto alla Champions con il Parma, fino all'infortunio al ginocchio che gli ha 'compromesso' la carriera. Strada ha voluto raccontare un aneddoto legato al suo ex allenatore dell'epoca Carlo Ancelotti, ex giocatore e (successivamente) allenatore del Milan, legato ad uno dei suoi periodi più bui: proprio quello del famoso infortunio. Ecco, di seguito, le sue parole:
Ex Milan, le parole di Strada su Ancelotti
—
Sul rapporto con Carlo Ancelotti: "Carlo è stato decisivo. A Reggio Emilia mi ha fatto crescere, a Parma mi ha consacrato. È una persona straordinaria, umile, umana. Ti racconto un aneddoto: quando mi ruppi il ginocchio, venne due volte in ospedale a trovarmi. Neanche mia madre lo fece. È un uomo vero".