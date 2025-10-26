Con un video pubblicato nel suo canale YouTube, il giornalista sportivo di fede rossonera, Carlo Pellegatti , è tornato a parlare di Milan . Il giornalista si è soffermato particolarmente su due aspetti: le poche rotazioni disponibili, e la problematica legata all'attaccante che, in alcune partite, si nota maggiormente. Gimenez, infatti, in 8 partite non è ancora andato a segno. Ecco, di seguito, il suo pensiero a riguardo:

Milan, le parole di Pellegatti

"Non è una questione di stanchezza, siamo solo ad ottobre e abbiamo detto mille volte che non giocare le coppe è un vantaggio in termini di fatica. Oltretutto quando Allegri ha fatto un cambio per far rifiatare Tomori, proprio De Winter ha deluso. Il rigore, altre situazioni, è stato un giocatore che non ha certamente eguagliato il rendimento di Tomori. Altra cosa da sottolineare è che li davanti il Milan non ha il centravanti d'area. Oggi non si può giocare senza un attaccante che possa far si che il Milan nelle situazioni più difficili metta una palla in mezzo per il colpo di testa dell'attaccante.