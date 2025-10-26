Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha commentato alla Gazzetta dello Sport' la sconfitta dell'inter e il pareggio del Milan

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha commentato ai microfoni de 'LaGazzetta dello Sport' la sconfitta dell'inter contro il Napoli di Conte. L'ex allenatore rossonero ha poi speso anche alcune parole sul Milan di Allegri, facendo riferimento alla grandissima occasione di allungare in classifica con il Pisa, match terminato poi 2-2. Ecco, di seguito, le sue parole:

Capello e le parole sul Milan

“I passi falsi fanno parte del percorso e non c’è nulla di compromesso: al Milan è successo di frenare l’altra sera con il Pisa, dando per scontato un risultato che invece era tutto da conquistare, l’Inter è scivolata in uno scontro da scudetto contro i campioni in carica“.