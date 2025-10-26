Nel post partita di Cremonese-Atalanta , gara terminata con un pareggio per 1-1, l'ex centrocampista rossonero Marco Brescianini ha parlato ai microfoni di Dazn della prestazione della dea, che è riuscita a conquistare un punto grazie ad un suo gol, arrivato nel finale della gara. Brescianini , successivamente ha speso alcune parole anche sulla gara contro il Milan, sua ex squadra, in programma martedì sera alle ore 20:45 e valida per la nona giornata di Serie A 2025-2026. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Le parole dell'ex rossonero: “Sono contento per il gol, lavoro al 100% e tento di farmi trovare sempre pronto. Milan? Per me è una partita particolare, ma deve essere vissuta e preparata con serenità. Non dobbiamo avere pressioni, anche se affrontiamo un grande club e dei giocatori di altissimo livello. Lo vedo come uno stimolo in più per dimostrare il nostro valore. Non vedo l’ora di giocarla. Sono partite che ogni calciatore sogna, ma vanno affrontate con il giusto spirito“.