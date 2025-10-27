PIANETAMILAN news milan ultime notizie Atalanta-Milan, la vigilia: le parole di Allegri, il punto infortunati e la formazione

ULTIME MILAN NEWS

Atalanta-Milan, la vigilia: le parole di Allegri, il punto infortunati e la formazione

Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella mattina di oggi, lunedì 27 ottobre: domani i rossoneri di Massimiliano Allegri saranno in campo a Bergamo contro l'Atalanta. Movimenti interessanti sul fronte mercato
Daniele Triolo Redattore 

Atalanta-Milan, la vigilia: le parole di Allegri, il punto infortunati e la formazione

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, lunedì 27 ottobre 2025. Momento importante, per il Diavolo che, reduce dal 2-2 interno contro il Pisa, domani sera sarà chiamato ad un'impresa in casa di una delle più agguerrite rivali per un posto nella prossima edizione della Champions League. Vediamo insieme, ora, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA

© RIPRODUZIONE RISERVATA