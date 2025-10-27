L'intera giornata sarà disponibile su DAZN, mentre SKYavrà la co-esclusiva di tre partite: la sfida della Roma di Gasperini contro il Parma, l'Inter contro la Fiorentina, con i nerazzurri chiamati a rialzarsi dopo il brutto k.o. contro gli azzurri e il posticipo tra Pisa e Lazio, dopo gli incoraggianti risultati dell'ottava giornata.
Questa la classifica del campionato prima della nona giornata:
Napoli 18
Roma 18
Milan 17
Inter 15
Bologna 14
Como 13
Juventus 12
Atalanta 12
Udinese 12
Cremonese 11
Torino 11
Lazio 11
Sassuolo 10
Cagliari 9
Parma 7
Lecce 6
Verona 5
Pisa 4
Fiorentina 4
Genoa 3
© RIPRODUZIONE RISERVATA