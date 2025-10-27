Pianeta Milan
SERIE A

La Serie A torna subito in campo con il turno infrasettimanale valido per la nona giornata. Il Milan scenderà in campo martedì sera alle 20:45 contro l'Atalanta. Ecco il calendario completo delle partite e come vederle tutte
Redazione

La nona giornata di Serie A sarà un turno infrasettimanale e si aprirà martedì sera per concludersi giovedì. Ecco il calendario completo. Le prime due partite in calendario per questa giornata sono Lecce-Napoli alle 18:30 e Atalanta-Milan in programma alle 20:45.

La nona giornata continua mercoledì 29 ottobre con tre sfide alle 18:30: Como-Verona, Juventus-Udinese e Roma-Parma. In seguito, alle 20:45 scendono in campo: Bologna-Torino, Genoa-Cremonese e Inter-Fiorentina. Il turno infrasettimanale si concluderà giovedì sera con Cagliari-Sassuolo alle ore 18:30 e Pisa-Lazio alle 20.45.

L'intera giornata sarà disponibile su DAZN, mentre SKYavrà la co-esclusiva di tre partite: la sfida della Roma di Gasperini contro il Parma, l'Inter contro la Fiorentina, con i nerazzurri chiamati a rialzarsi dopo il brutto k.o. contro gli azzurri e il posticipo tra Pisa e Lazio, dopo gli incoraggianti risultati dell'ottava giornata.

Questa la classifica del campionato prima della nona giornata:

Napoli 18

Roma 18

Milan 17

Inter 15

Bologna 14

Como 13

Juventus 12

Atalanta 12

Udinese 12

Cremonese 11

Torino 11

Lazio 11

Sassuolo 10

Cagliari 9

Parma 7

Lecce 6

Verona 5

Pisa 4

Fiorentina 4

Genoa 3

