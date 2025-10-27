Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Juventus, esonero per Tudor: adesso è ufficiale. Per ora in panchina va Brambilla

JUVENTUS

Juventus, esonero per Tudor: adesso è ufficiale. Per ora in panchina va Brambilla

Juventus, esonero per Tudor: ora è ufficiale. Per ora in panchina va Brambilla
Costa caro l'ultima sconfitta in casa della Lazio a Igor Tudor: esonero per l'allenatore croato dalla conduzione tecnica della Juventus. Dopodomani in panchina contro l'Udinese andrà Massimo Brambilla, tecnico della Next Gen. Poi si vedrà
Daniele Triolo Redattore 

È costata molto cara a Igor Tudor la sconfitta di ieri sera in casa della Lazio: la Juventus, infatti, ha deciso di procedere con l'esonero immediato dell'allenatore croato. La posizione di Tudor era già a rischio dopo le recenti battute d'arresto contro Real Madrid e Como e, in precedenza, per una serie di pareggi senza brillare.

"Juventus FC comunica di aver sollevato in data odierna Igor Tudor dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile e con lui il suo staff composto da Ivan Javorcic, Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci". Questo si legge nel comunicato ufficiale pubblicato dal club bianconero sui propri canali.

LEGGI ANCHE

"La Società comunica inoltre di aver affidato momentaneamente la guida della Prima Squadra Maschile a Massimiliano Brambilla che mercoledì sera siederà sulla panchina in occasione del match Juventus-Udinese. Il Club ringrazia Igor Tudor e tutto il suo staff per la professionalità e la dedizione dimostrate in questi mesi e augura loro il meglio per il futuro professionale", recita ancora la nota della Juventus.

LEGGI ANCHE: Atalanta-Milan, le parole di Allegri nella conferenza stampa della vigilia >>>

Chi arriverà, ora, sulla panchina della Juve? I 'rumors' indicano in Raffaele Palladino il favorito. Occhio, però, anche alle opzioni Luciano Spalletti, Roberto Mancini e quella - clamorosa - del ritorno di Thiago Motta, ancora sotto contratto con il club di Corso Galileo Ferraris.

Leggi anche
Classifica Serie A 2025-2026: tutti i risultati della 8^ giornata
Classifica marcatori Serie A 2025-2026: i goleador del campionato

© RIPRODUZIONE RISERVATA