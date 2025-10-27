"La Società comunica inoltre di aver affidato momentaneamente la guida della Prima Squadra Maschile a Massimiliano Brambilla che mercoledì sera siederà sulla panchina in occasione del match Juventus-Udinese. Il Club ringrazia Igor Tudor e tutto il suo staff per la professionalità e la dedizione dimostrate in questi mesi e augura loro il meglio per il futuro professionale", recita ancora la nota della Juventus.
Chi arriverà, ora, sulla panchina della Juve? I 'rumors' indicano in Raffaele Palladino il favorito. Occhio, però, anche alle opzioni Luciano Spalletti, Roberto Mancini e quella - clamorosa - del ritorno di Thiago Motta, ancora sotto contratto con il club di Corso Galileo Ferraris.
