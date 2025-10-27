Sabatini: 'Il Milan ha buttato la partita contro il Pisa. Sullo scudetto...'

Pianeta Milan
Sabatini boccia il Milan: “Contro il Pisa si è montato la testa e ha buttato la partita. Per lo scudetto …”

Il giornalista Sandro Sabatini si è soffermato sulle reali ambizioni scudetto del Milan dopo il deludente pareggio interno contro il Pisa: ecco le sue dichiarazioni rilasciate durante la puntata di Pressing
Il pareggio interno contro il Pisa ha lasciato l'amaro in bocca in casa Milan. I rossoneri con il solo punto conquistato si sono fatti superare in testa alla classifica dal Napoli e dalla Roma che adesso sono a più uno dalla formazione di Massimiliano Allegri. Il risultato ottenuto contro i toscani e la prestazione fornita sembra aver ridimensionato, secondo il giornalista Sandro Sabatini, le reali ambizioni scudetto del diavolo. Ecco le sue parole rilasciate durante la puntata di Pressing.

Milan, l'analisi di Sabatini

Sul Milan:"Contro il Pisa, il Milan si è sentito la capolista. Si sono montati la testa e la partita l'hanno buttata via. Allegri può fare di più, la sfuriata tra il primo e il secondo tempo ha avuto l'effetto contrario. Ma che questa sia una squadra che può lottare con Napoli e Inter per lo scudetto, è pura fantasia".

I rossoneri cercheranno già domani sera il riscatto nel match della nona giornata in programma alla New Balance Arena di Bergamo contro l'Atalanta (fischio d'inizio ore 20.45).

