Sabatini: 'Il Milan ha buttato la partita contro il Pisa. Sullo scudetto...'

Il pareggio interno contro il Pisa ha lasciato l'amaro in bocca in casa Milan . I rossoneri con il solo punto conquistato si sono fatti superare in testa alla classifica dal Napoli e dalla Roma che adesso sono a più uno dalla formazione di Massimiliano Allegri . Il risultato ottenuto contro i toscani e la prestazione fornita sembra aver ridimensionato, secondo il giornalista Sandro Sabatini, le reali ambizioni scudetto del diavolo. Ecco le sue parole rilasciate durante la puntata di Pressing.

Milan, l'analisi di Sabatini

Sul Milan:"Contro il Pisa, il Milan si è sentito la capolista. Si sono montati la testa e la partita l'hanno buttata via. Allegri può fare di più, la sfuriata tra il primo e il secondo tempo ha avuto l'effetto contrario. Ma che questa sia una squadra che può lottare con Napoli e Inter per lo scudetto, è pura fantasia".