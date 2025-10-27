Il giovane Emanuele Sala, centrocampista classe 2007 del Milan Primavera, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni a Milan TV.
Il giovane Emanuele Sala, centrocampista classe 2007 del Milan Primavera, al termine del match contro la Folgore Caratese, vinto 3-2 dai rossoneri, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni sulla gara e sulla prima squadra ai microfoni ufficiali di Milan TV. Il giovane ha voluto parlare del cammino della squadra rossonera, riferendo che sono un gruppo molto unito. Ecco, di seguito, le sue parole:
Milan Primavera, parla Sala
—
Le parole sul match vinto 3-2: “Questi tre punti ci servivano per noi, per la consapevolezza del gruppo. Ci ha aiutato molto come squadra, siamo un gruppo tanto unito. Questi tre punti sono stati fondamentali per il nostro cammino“.