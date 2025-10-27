Pianeta Milan
Milan Primavera, Sala: “Questi tre punti ci servivano. Fondamentali per il nostro cammino”

Emanuele Sala in scadenza: il Milan prepara il piano per blindare il giovane talento
Il giovane Emanuele Sala, centrocampista classe 2007 del Milan Primavera, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni a Milan TV.
Alessia Scataglini
Il giovane Emanuele Sala, centrocampista classe 2007 del Milan Primavera, al termine del match contro la Folgore Caratese, vinto 3-2 dai rossoneri, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni sulla gara e sulla prima squadra ai microfoni ufficiali di Milan TV. Il giovane ha voluto parlare del cammino della squadra rossonera, riferendo che sono un gruppo molto unito. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan Primavera, parla Sala

Le parole sul match vinto 3-2:Questi tre punti ci servivano per noi, per la consapevolezza del gruppo. Ci ha aiutato molto come squadra, siamo un gruppo tanto unito. Questi tre punti sono stati fondamentali per il nostro cammino“.

Sulla prima squadra:Giocare in prima squadra o in Milan Futuro non cambia molto, perché sono comunque sensazioni belle quando vai su e quando vai giù devi dimostrare sempre perché sei andato su. Soprattutto grazie ai compagni riesci a fare queste cose, senza di loro secondo me non vai da nessuna parte“.

