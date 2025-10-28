Sarà Daniele Doveri, classe 1977, della sezione A.I.A. di Roma 1, a dirigere Atalanta-Milan. Finora Doveri ha incontrato l'Atalanta, in carriera, per 31 volte: il suo 'score' con i nerazzurri è di 13 vittorie, 10 pareggi e 8 sconfitte. Con il Milan, invece, sono 33 i precedenti: in questo caso abbiamo 19 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte.