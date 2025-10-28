Pianeta Milan
Atalanta-Milan, le formazioni ufficiali: torna Tomori. La scelta di Allegri in attacco
Ecco le formazioni ufficiali di Atalanta-Milan, partita della 9^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 alla 'New Balance Arena' di Bergamo: le scelte definitive dei due allenatori, Ivan Jurić e Massimiliano Allegri
Sono da poco ufficiali le formazioni di Atalanta-Milan, partita della 9^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 alla 'New Balance Arena' di Bergamo. Vediamo insieme, ora, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Ivan Jurić e Massimiliano Allegri.

Atalanta-Milan, le formazioni ufficiali della partita di Bergamo

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor; Zappacosta, Éderson, de Roon, Bernasconi; Pašalić; De Ketelaere, Lookman. A disposizione: Sportiello, Rossi, Djimsiti, Kolašinac, Obrić, Bellanova, Zalewski, Brescianini, Musah, Maldini, Samardzic, Krstović, Scamacca, Sulemana. Allenatore: Jurić.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Ricci, Bartesaghi; R. Leão, Giménez. A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Loftus-Cheek, Nkunku. Allenatore: Allegri.

LEGGI ANCHE: Ecco come e dove vedere Atalanta-Milan in diretta tv o streaming >>>

Sarà Daniele Doveri, classe 1977, della sezione A.I.A. di Roma 1, a dirigere Atalanta-Milan. Finora Doveri ha incontrato l'Atalanta, in carriera, per 31 volte: il suo 'score' con i nerazzurri è di 13 vittorie, 10 pareggi e 8 sconfitte. Con il Milan, invece, sono 33 i precedenti: in questo caso abbiamo 19 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte.

