Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN partite formazioni ufficiali Primavera 1, le formazioni ufficiali di Milan-Cesena: attacco pesante con Lontani e Scotti

MILAN PRIMAVERA

Primavera 1, le formazioni ufficiali di Milan-Cesena: attacco pesante con Lontani e Scotti

Primavera 1, le formazioni ufficiali di Milan-Cesena: attacco pesante con Lontani e Scotti - immagine 1
Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Cesena: in programma alle 13:00 allo stadio 'SportItalia Village' di Carate Brianza (MB) e valido per la nona giornata del campionato di Primavera 1 2025/26
Francesco De Benedittis

Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Cesena, match valido per la nona giornata del campionato Primavera 1 2025/26. La partita si disputerà oggi alle ore 13:00 allo stadio 'SportItalia Village' di Carate Brianza (MB). Ecco dunque gli schieramenti scelti dai due allenatori: Giovanni Renna e Nicola Campedelli!

Milan-Cesena: ecco le scelte di Renna!

—  

Milan (4-3-3): Longoni; Perera, Colombo, Zukic, Nolli, Pandolfi; Ossola, Plazzotta; Lontani,La Mantia, Scotti. All. Renna

LEGGI ANCHE

A disposizione: Bianchi, Tartaglia, Pagliei, Mancioppi, Di Siena, Zaramella, Angelicchio, Cullotta, Cissé, Castiello, Vechiu.

Cesena (4-3-3): Gianfanti; Domeniconi, Kebbeh, Mattioli, Ribello; Poletti, Carbone, Abbondanza; Rossetti, Galvagno, Tosku,  All. Campedelli

A disposizione: Giunti, Antonini, Baietta, Papa Wade, Sanaj, Gabriele, Casadei, Berti, Lantignotti, Biguzzi.

Si affrontano la nona in classifica e la seconda: i 'cavallucci' arrivano da quattro vittorie consecutive, mentre i rossoneri da due pareggi di fila contro Monza ed Atalanta. Si prospetta una partita ricca di emozioni e molto avvincente. A dirigere la gara sarà l'abritro Giovanni Castellano di Nichelino (TO), gli assistenti arbitrali saranno Andrea Galluzzo di Locri (RC) e Marco Colazzo di Casarano (LE).

LEGGI ANCHE: Milan, Allegri: "Percorso di crescita". Dopo il Pisa messaggi chiari dell'allenatore. Su Leao ...>>>

La partita sarà visibile su 'Sportitalia', al canale 60 del digitale terrestre, oppure in streaming sull'app di Sportitalia, scaricabile dall'app store!

 

Leggi anche
Milan-Pisa, le formazioni ufficiali: un cambio in difesa e attacco pesante per Allegri
Formazioni ufficiali Milan-Fiorentina: in campo un undici inedito. Ma c’è Leao

© RIPRODUZIONE RISERVATA