A disposizione: Bianchi, Tartaglia, Pagliei, Mancioppi, Di Siena, Zaramella, Angelicchio, Cullotta, Cissé, Castiello, Vechiu.
Cesena (4-3-3): Gianfanti; Domeniconi, Kebbeh, Mattioli, Ribello; Poletti, Carbone, Abbondanza; Rossetti, Galvagno, Tosku, All. Campedelli
A disposizione: Giunti, Antonini, Baietta, Papa Wade, Sanaj, Gabriele, Casadei, Berti, Lantignotti, Biguzzi.
Si affrontano la nona in classifica e la seconda: i 'cavallucci' arrivano da quattro vittorie consecutive, mentre i rossoneri da due pareggi di fila contro Monza ed Atalanta. Si prospetta una partita ricca di emozioni e molto avvincente. A dirigere la gara sarà l'abritro Giovanni Castellano di Nichelino (TO), gli assistenti arbitrali saranno Andrea Galluzzo di Locri (RC) e Marco Colazzo di Casarano (LE).
LEGGI ANCHE: Milan, Allegri: "Percorso di crescita". Dopo il Pisa messaggi chiari dell'allenatore. Su Leao ...>>>
La partita sarà visibile su 'Sportitalia', al canale 60 del digitale terrestre, oppure in streaming sull'app di Sportitalia, scaricabile dall'app store!
© RIPRODUZIONE RISERVATA