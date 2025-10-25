Si affrontano la nona in classifica e la seconda: i 'cavallucci' arrivano da quattro vittorie consecutive, mentre i rossoneri da due pareggi di fila contro Monza ed Atalanta. Si prospetta una partita ricca di emozioni e molto avvincente. A dirigere la gara sarà l'abritro Giovanni Castellano di Nichelino (TO), gli assistenti arbitrali saranno Andrea Galluzzo di Locri (RC) e Marco Colazzo di Casarano (LE).