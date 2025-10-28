Pianeta Milan
ATALANTA-MILAN

Atalanta-Milan, tutte le informazioni: ecco dove vederla in streaming e in TV

Milan News Serie A streaming video diretta tv
Alle ore 20:45 c'è Atalanta-Milan a Bergamo. Ecco dove seguire in diretta on line streaming il match dei rossoneri su internet. Tutte le informazioni utili
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

A che ora gioca il Milan oggi?

—  

Atalanta-Milan, in diretta tv e in streaming, tutte ciò che c'è da sapere. Questa sera, alle ore 20:45, si disputerà, allo stadio 'New Balance Arena' di Bergamo, la sfida Atalanta-Milan, valevole per la 9^ giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

Il Milan arriva dal pareggio contro il Pisa per 2-2 e al momento ha 17 punti in campionato. Discorso simile per l'Atalanta che ha pareggiato 1-1 contro la Cremonese. Al momento la Dea ha 12 punti in campionato.

LEGGI ANCHE

Atalanta-Milan, ecco dove seguirla in tv

—  

Fino al termine della stagione 2028-2029, sarà 'DAZN' a trasmettere, per ogni giornata di Serie A, le 10 partite in programma. Di queste, 7 sono in esclusiva e 3 in co-esclusiva con 'Sky'. Atalanta-Milan è una partita che sarà trasmessa in diretta esclusiva su 'DAZN'.

Per vederla su 'DAZN', basterà abbonarsi al servizio, quindi scaricare l'app sulle smart tv compatibili, su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Inoltre, tutti gli abbonati di 'Sky' che hanno sottoscritto 'Zona DAZN' potranno guardare la partita sul canale 214.

Ecco dove seguire invece Atalanta-Milan su internet in streaming

—  

Atalanta-Milan, però, può anche essere seguita in diretta streaming on line su internet in varie modalità su 'DAZN'.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, colpo stellare in arrivo? C'è il possibile assist di Modric>>>

Ci si può collegare al sito web ufficiale della piattaforma anche da personal computer, notebook, e da dispositivi mobili (smartphone e tablet, tanto con sistema operativo iOS quanto con sistema operativo Android). Sui medesimi device si può scaricare l'app di 'DAZN' ed usufruire da lì della visione della partita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA