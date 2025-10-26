Si affrontano la seconda (la squadra di casa) in classifica e l'ottava (i rossoneri). la 'Folgore' viene da un momento negativo (2 sconfitte e 1 pareggio nelle ultime tre partite), così come i rossoneri... Infatti la squadra di Oddo viene da ben 3 sconfitte consecutive: contro Ciserano Bergamo, Caldiero Terme e Breno. Dunque, si prospetta una partita molto combattuta, con entrambe le squadre agguerrite più che mai per tornare a vincere e a conquistare i tre punti. A dirigere la gara sarà l'arbitro Daniele Chindamo di Como (CO), gli assistenti arbitrali saranno Firera e Saracino.