A disposizione: Spada, Aprile, Cugnata, Masi, Campani, Tessitori, Gambino, Lipari, Fusco.
Milan Futuro (4-3-3): Torriani; Cappelletti, Dutu, Minotti, Karaca; Sala, Perina, Eletu; Domnitei, Sia, Ibrahimovic. All. Oddo.
A disposizione: Bouyer, Vladimirovic, Perrucci, Borsani, Geroli, Mancioppi, Branca, Lupo, Magrassi, Castiello.
Si affrontano la seconda (la squadra di casa) in classifica e l'ottava (i rossoneri). la 'Folgore' viene da un momento negativo (2 sconfitte e 1 pareggio nelle ultime tre partite), così come i rossoneri... Infatti la squadra di Oddo viene da ben 3 sconfitte consecutive: contro Ciserano Bergamo, Caldiero Terme e Breno. Dunque, si prospetta una partita molto combattuta, con entrambe le squadre agguerrite più che mai per tornare a vincere e a conquistare i tre punti. A dirigere la gara sarà l'arbitro Daniele Chindamo di Como (CO), gli assistenti arbitrali saranno Firera e Saracino.
La classifica: ChievoVerona 19; Folgore Caratese 17; Brusaporto 16; Villa Valle 14; Casatese Merate e Breno 13; Leon e MILAN FUTURO 11; Caldiero Terme, Virtus Ciserano Bergamo, Real Calepina e Oltrepò (-1) 10; Castellanzese e Vogherese 9; Scanzorosciate 8; Varesina 7; Pavia 4; Sondrio 1.
