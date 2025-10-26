Pianeta Milan
Serie D, le formazioni ufficiali di Folgore Caratese-Milan Futuro: in attacco spazio a Ibrahimovic

Ecco le formazioni ufficiali di Folgore Caratese-Milan Futuro: in programma alle 14:30 allo stadio 'SportItalia Village' di Carate Brianza (MB) e valido per la nona giornata della Serie D 2025/26
Sono da poco ufficiali le formazioni di Folgore Caratese-Milan Futuro, match valido per la nona giornata del campionato di Serie D 2025/26. La partita si disputerà oggi alle ore 14:30 allo stadio 'SportItalia Village' di Carate Brianza (MB). Ecco dunque gli schieramenti scelti dai due allenatori: Nicola Belmonte e Massimo Oddo!

Folgore Caratese-Milan futuro: ecco le scelte di Oddo!

Folgore Caratese (3-5-2): Salvalaggio; Bellia, Samotti, Caldirola; Santarpia, Piantoni, Castellano, Tremolada, Muzio; Aziz, Gjonaj. All. Belmonte

A disposizione: Spada, Aprile, Cugnata, Masi, Campani, Tessitori, Gambino, Lipari, Fusco.

Milan Futuro (4-3-3): Torriani; Cappelletti, Dutu, Minotti, Karaca; Sala, Perina, Eletu; Domnitei, Sia, Ibrahimovic. All. Oddo.

A disposizione: Bouyer, Vladimirovic, Perrucci, Borsani, Geroli, Mancioppi, Branca, Lupo, Magrassi, Castiello.

Si affrontano la seconda (la squadra di casa) in classifica e l'ottava (i rossoneri).  la 'Folgore' viene da un momento negativo (2 sconfitte e 1 pareggio nelle ultime tre partite), così come i rossoneri... Infatti la squadra di Oddo viene da ben 3 sconfitte consecutive: contro Ciserano Bergamo, Caldiero Terme e Breno. Dunque, si prospetta una partita molto combattuta, con entrambe le squadre agguerrite più che mai per tornare a vincere e a conquistare i tre punti. A dirigere la gara sarà l'arbitro Daniele Chindamo di Como (CO), gli assistenti arbitrali saranno Firera e Saracino.

La classifica: ChievoVerona 19; Folgore Caratese 17; Brusaporto 16; Villa Valle 14; Casatese Merate e Breno 13; Leon e MILAN FUTURO 11; Caldiero Terme, Virtus Ciserano Bergamo, Real Calepina e Oltrepò (-1) 10; Castellanzese e Vogherese 9; Scanzorosciate 8; Varesina 7; Pavia 4; Sondrio 1.

 

 

