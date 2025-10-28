Davide Zappacosta, giocatore nerazzurro, ha parlato a 'DAZN' prima di Atalanta-Milan, partita della 9^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 alla 'New Balance Arena' di Bergamo. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Atalanta-Milan, Zappacosta: "Dobbiamo essere cinici e sfruttare quello che ci capita"
“Noi ci stiamo impegnando al massimo, c’è la componente sfortuna io ci credo e non ci credo, dobbiamo essere più lucidi e bravi quando arriviamo sotto porta, in queste partite abbiamo creato tanto, dobbiamo essere cinici e sfruttare quello che ci capita. La fase difensiva e importante dobbiamo svolgere da squadra, quando giochiamo con giocatori forti, sappiamo di doverci dare una mano”.
