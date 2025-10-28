Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Atalanta-Milan, Fofana: “Queste partite mi esaltano, si alza il livello”

ATALANTA-MILAN

Atalanta-Milan, Fofana: “Queste partite mi esaltano, si alza il livello”

Atalanta-Milan, Fofana: “Queste partite mi esaltano, si alza il livello” - immagine 1
Youssouf Fofana, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Atalanta-Milan, partita della 9^ giornata della Serie A 2025-2026
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Youssouf Fofana, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Atalanta-Milan, partita della 9^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 alla 'New Balance Arena' di Bergamo. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Queste partite mi esaltano. Si alza il livello. Ma io penso al nostro lavoro di squadra. Speriamo di fare una buona partita. Il mio ruolo? Con Ricci non cambia niente. Faccio lo stesso lavoro. Con Ricci la qualità rimane alta".

LEGGI ANCHE: Ecco come e dove vedere Atalanta-Milan in diretta tv o streaming >>>

Leggi anche
Atalanta-Milan, numeri e dove vederla: ecco tutto ciò che c’è da sapere
Atalanta-Milan, ecco i convocati ufficiali di Juric per la partita

© RIPRODUZIONE RISERVATA