Youssouf Fofana, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Atalanta-Milan, partita della 9^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 alla 'New Balance Arena' di Bergamo. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Atalanta-Milan, Fofana: "Queste partite mi esaltano, si alza il livello"
Atalanta-Milan, Fofana: “Queste partite mi esaltano, si alza il livello”
Queste partite mi esaltano. Si alza il livello. Ma io penso al nostro lavoro di squadra. Speriamo di fare una buona partita. Il mio ruolo? Con Ricci non cambia niente. Faccio lo stesso lavoro. Con Ricci la qualità rimane alta".
