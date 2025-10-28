Atalanta-Milan, ecco i convocati ufficiali di Juric per la partita

Il Milan tra poche ore tornerà in campo: questa sera alla 'New Balance Arena' di Bergamo andrà in scena la nona giornata del campionato di Serie A. Il Diavolo sfiderà l'Atalanta. Entrambe le squadre arrivano da pareggi: i rossoneri contro il Pisa, la Dea contro la Cremonese. I due allenatori potrebbero avere già le idee chiare sulle formazioni. Intanto sono ufficiali i convocati del mister Juric. Ecco il comunicato dell'Atalanta.
(fonte: atalanta.it) - Sono 25 i calciatori convocati da mister Ivan Jurić per Atalanta-Milan, gara della 9ª giornata della Serie A Enilive 2025/26 in programma alle ore 20.45 alla New Balance Arena di Bergamo:
- Ahanor Honest (69)
- Bellanova Raoul (16)
- Bernasconi Lorenzo (47)
- Brescianini Marco (44)
- Carnesecchi Marco (29)
- De Ketelaere Charles (17)
- de Roon Marten (15)
- Djimsiti Berat (19)
- Éderson (13)
- Hien Isak (4)
- Kolašinac Sead (23)
- Kossounou Odilon (3)
- Krstović Nikola (90)
- Lookman Ademola (11)
- Maldini Daniel (70)
- Musah Yunus (6)
- Obrić Relja (40)
- Pašalić Mario (8)
- Rossi Francesco (31)
- Samardžić Lazar (10)
- Scamacca Gianluca (9)
- Sportiello Marco (57)
- Sulemana Kamaldeen (7)
- Zalewski Nicola (59)
- Zappacosta Davide (77)
