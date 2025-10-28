Atalanta-Milan, ecco i convocati ufficiali di Juric per la partita

Pianeta Milan
ATALANTA-MILAN

Atalanta-Milan, nona giornata del campionato di Serie A 2025-26. L'allenatore della Dea Juric ha diramato i convocati della squadra. Ecco il comunicato ufficiale
Emiliano Guadagnoli
Il Milan tra poche ore tornerà in campo: questa sera alla 'New Balance Arena' di Bergamo andrà in scena la nona giornata del campionato di Serie A. Il Diavolo sfiderà l'Atalanta. Entrambe le squadre arrivano da pareggi: i rossoneri contro il Pisa, la Dea contro la Cremonese. I due allenatori potrebbero avere già le idee chiare sulle formazioni. Intanto sono ufficiali i convocati del mister Juric. Ecco il comunicato dell'Atalanta.

Atalanta-Milan, i convocati di Juric

(fonte: atalanta.it) - Sono 25 i calciatori convocati da mister Ivan Jurić per Atalanta-Milan, gara della 9ª giornata della Serie A Enilive 2025/26 in programma alle ore 20.45 alla New Balance Arena di Bergamo:

- Ahanor Honest (69)

- Bellanova Raoul (16)

- Bernasconi Lorenzo (47)

- Brescianini Marco (44)

- Carnesecchi Marco (29)

- De Ketelaere Charles (17)

- de Roon Marten (15)

- Djimsiti Berat (19)

- Éderson (13)

- Hien Isak (4)

- Kolašinac Sead (23)

- Kossounou Odilon (3)

- Krstović Nikola (90)

- Lookman Ademola (11)

- Maldini Daniel (70)

- Musah Yunus (6)

- Obrić Relja (40)

- Pašalić Mario (8)

- Rossi Francesco (31)

- Samardžić Lazar (10)

- Scamacca Gianluca (9)

- Sportiello Marco (57)

- Sulemana Kamaldeen (7)

- Zalewski Nicola (59)

- Zappacosta Davide (77)

