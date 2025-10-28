Atalanta-Milan, numeri e dove vederla: ecco tutto ciò che c’è da sapere

QUI MILANELLO — Il Milan arriva all'appuntamento dopo un pareggio per 2-2 contro il Pisa che ha lasciato dell'amaro in bocca. Il gruppo di Mister Allegri di recente ha dimostrato una buona condizione, con una vittoria per 2-1 sulla Fiorentina e un pareggio senza reti a Torino. In campionato, i rossoneri stanno comunque dimostrando solidità difensiva, non avendo mai incassato gol in esterna. I rossoneri sono determinati a proseguire su questa strada per cercare il colpo a Bergamo e tornare così al successo. Recuperato Loftus-Cheek, nessuno squalificato o diffidato.

"Sapevamo che il calendario fino alla prossima sosta ci avrebbe messo davanti a partite complesse e difficili, ma sono tutte così. L'Atalanta ha grandi qualità fisiche e tecniche - le parole alla vigilia di Mister Allegri -, giocare a Bergamo è sempre complicato. È uno scontro diretto. Il campionato è aperto. Stiamo bene fisicamente, servirà giocare molto bene per creare continuità di risultati".

QUI ATALANTA — L'Atalanta nel weekend ha pareggiato 1-1 contro la Cremonese. La formazione di Jurić ha mostrato una certa compattezza, palesando però qualche difficoltà nel concretizzare (quattro pari di fila). In Champions League, la Dea non è andata oltre lo 0-0 contro lo Slavia Praga, dimostrando di poter dire la sua anche a livello europeo dopo le prime uscite. I nerazzurri cercheranno di cogliere il fattore campo per ottenere il massimo. Atteso il 3-4-1-2: da Carnesecchi a Éderson, Hien e De Ketelaere. Lookman in rampa di rilancio, Scamacca in crescita.

"È il Milan di Allegri, sempre sul pezzo e molto concentrato - le parole di Ivan Jurić -, capace di sfruttare la classe dei propri giocatori e di contenere gli avversari. Hanno qualità e quantità, noi però vogliamo giocarcela. Ho sempre visto una squadra viva, ultimamente ci è mancata solo un po' di brillantezza. In momenti come questi occorre essere lucidi e migliorare sotto tutti i punti di vista".

I NUMERI PRE PARTITA — Milan senza sconfitte nelle più recenti otto gare in tutte le competizioni (6V, 2N), i rossoneri potrebbero restare senza ko in più match ufficiali consecutivi per la prima volta da aprile-maggio 2023 (nove).

I rossoneri hanno segnato tre gol da fuori area in otto incontri in questo campionato, esattamente quanti ne avevano realizzati dalla distanza nell'intera scorsa stagione di Serie A.

Rafael Leão ha trovato il gol in ciascuna delle più recenti due di campionato (tre reti in totale); potrebbe andare a segno per tre volte di fila in Serie A per la terza volta dopo settembre 2023 e marzo-aprile 2024. Dopo non avere preso parte ad alcuna marcatura nei primi quattro incroci contro l'Atalanta, il portoghese ha partecipato ad un gol in cinque delle più recenti sette sfide contro i bergamaschi in campionato (tre centri, due passaggi vincenti), compresa quella del dicembre 2024 (assist per la rete di Morata).

DOVE GUARDARE ATALANTA-MILAN — In Italia verrà trasmessa in diretta su DAZN. Per guardarla in un paese diverso è possibile consultare la sezione "Dove guardare il Milan in TV" alla voce "Estero". Sui canali rossoneri l'appuntamento è con il Matchday di Milan TV: la diretta si aprirà alle 20.00 fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio, al termine spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Allegri. Da non perdere la copertura su acmilan.com, AC Milan Official App, i Social ufficiali e WhatsApp.

QUI SERIE A — Come arbitro è stato designato Daniele Doveri, della sezione di Roma 1, alla 250esima direzione nel massimo campionato. 33 i precedenti con i rossoneri, il più recente lo scorso settembre a Udine: vittoria per 3-0 grazie alla doppietta di Pulisic e al gol di Fofana. A completare l'organico i guardialinee Vecchi-Moro, il quarto ufficiale Manganiello, Chiffi al VAR e Dionisi come AVAR.

La 9ª giornata si aprirà martedì con Lecce-Napoli alle 18.30 e Atalanta-Milan alle 20.45. Mercoledì, invece, spazio a Como-Hellas Verona e Juventus-Udinese alle 18.30, Roma-Parma, Bologna-Torino, Genoa-Cremonese e Inter-Fiorentina alle 20.45. Lunedì, poi, Cagliari-Sassuolo alle 18.30 e Pisa-Lazio alle 20.45.

La classifica: Napoli e Roma 18; Milan 17; Inter 15; Bologna 14; Como 13; Atalanta, Juventus e Udinese 12; Lazio, Cremonese e Torino 11; Sassuolo 10; Cagliari 9; Parma 7; Lecce 6; Hellas Verona 5; Fiorentina e Pisa 4; Genoa 3.