MILAN-PISA

Contatto Moreo-Gabbia, Rocchi: “Episodio fortuito, non evidente. Se l’arbitro avesse fischiato …”

Milan-Pisa, Rocchi a 'OpenVar': 'Moreo-Gabbia? Episodio fortuito'
Una partita con tanti casi da moviola quella tra il Milan e il Pisa. Rocchi ne parla nell'ultimo episodio di Open Var. Il punto su Moreo-Gabbia e non solo
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Altro episodio di 'OpenVar', l'appuntamento settimanale di 'DAZN' in cui si analizzano i casi da moviola della giornata di Serie A con gli audio delle sale VAR e degli arbitri in campo. In questa puntata spazio anche a Milan-Pisa 2-2. Il designatore arbitrale Rocchi fa il punto. Si parla dal gol di Leao: "E' al confine del regolamento". Il portiere, infatti, non è ostacolato. Sul secondo gol di Athekame, invece, la distanza di Fofana dal portiere rende la posizione non punibile. Queste la parole di Rocchi: "Il regolamento tende a favorire il gol, ma dobbiamo oggettivare la distanza fra portiere e attaccante per valutare l’impatto".

Nelle parole riprese dal sito de 'La Repubblica', Rocchi ha analizzato anche gli altri due casi. Si parte dal fallo di mano di De Winter: "Rigore corretto. Il difensore ha il tempo di evitare il contatto e tiene il braccio largo: punibile".

Infine il punto sul contatto Moreo-Gabbia che ha permesso a Nzola di segnare il secondo gol del Pisa: "Episodio fortuito, non evidente. Se l’arbitro avesse fischiato, andava bene, ma non è un errore da Var", queste la parole di Rocchi.

