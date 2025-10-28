Milan-Pisa, Rocchi a 'OpenVar': 'Moreo-Gabbia? Episodio fortuito'

Una partita con tanti casi da moviola quella tra il Milan e il Pisa. Rocchi ne parla nell'ultimo episodio di Open Var. Il punto su Moreo-Gabbia e non solo

Altro episodio di 'OpenVar', l'appuntamento settimanale di 'DAZN' in cui si analizzano i casi da moviola della giornata di Serie A con gli audio delle sale VAR e degli arbitri in campo. In questa puntata spazio anche a Milan-Pisa 2-2. Il designatore arbitrale Rocchi fa il punto. Si parla dal gol di Leao: "E' al confine del regolamento". Il portiere, infatti, non è ostacolato. Sul secondo gol di Athekame, invece, la distanza di Fofana dal portiere rende la posizione non punibile. Queste la parole di Rocchi: "Il regolamento tende a favorire il gol, ma dobbiamo oggettivare la distanza fra portiere e attaccante per valutare l’impatto".