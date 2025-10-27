Atalanta-Milan, arbitra Doveri: ecco i precedenti tra le due squadre

L'arbitro Doveri sarà coadiuvato dagli assistenti Valerio Sacchi di Lamezia Terme e Davide Moro di Schio. Il quarto uomo del match tra nerazzurri e rossoneri sarà Gianluca Manganiello di Pinerolo. Al VAR è stato invece designato Daniele Chiffi di Padova, AVAR affidato a Federico Dionisi dell'Aquila.
I precedenti di Doveri con Atalanta e Milan—
Daniele Doveri ha incontrato il Milan 33 volte per un bilancio di 19 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte. Sono 21 invece i precedenti con i nerazzurri bergamaschi: il bilancio è di 13 vittorie, 10 pareggi e 8 sconfitte.
