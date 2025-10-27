Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN partite arbitri var Atalanta-Milan, arbitro Doveri: ecco i precedenti con le due squadre. Al VAR …

ATALANTA-MILAN

Atalanta-Milan, arbitro Doveri: ecco i precedenti con le due squadre. Al VAR …

Atalanta-Milan, arbitra Doveri: ecco i precedenti tra le due squadre
Daniele Doveri, classe 1977, della Sezione A.I.A. di Roma dirigerà martedì 28 ottobre Atalanta-Milan, partita della nona giornata di Serie A in programma alle ore 20.45 alla New Balance Arena di Bergamo
Redazione PM

Il Milan scenderà in campo domani sera alla New Balance Arena per sfidare l'Atalanta in un match che per i rossoneri si presenta come un'occasione di riscatto dopo il pareggio contro il Pisa. La formazione di Ivan Juric arriva da quattro pareggi consecutivi e però in questo campionato non ha mai perso.

Sarà Daniele Doveri, classe 1977,  della sezione A.I.A di Roma a dirigere Atalanta-Milan, partita della nona giornata della Serie A 2025/2026 in programma martedì 28 ottobre alla New Balance Arena di Bergamo.

LEGGI ANCHE

L'arbitro Doveri sarà coadiuvato dagli assistenti Valerio Sacchi di Lamezia Terme e Davide Moro di Schio. Il quarto uomo del match tra nerazzurri e rossoneri sarà Gianluca Manganiello di Pinerolo. Al VAR è stato invece designato Daniele Chiffi di Padova, AVAR affidato a Federico Dionisi dell'Aquila.

I precedenti di Doveri con Atalanta e Milan

—  

LEGGI ANCHE: Atalanta-Milan, le parole di Allegri nella conferenza stampa della vigilia >>>

Daniele Doveri ha incontrato il Milan 33 volte per un bilancio di 19 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte. Sono 21 invece i precedenti con i nerazzurri bergamaschi: il bilancio è di 13 vittorie, 10 pareggi e 8 sconfitte.

Leggi anche
Milan-Pisa, arbitro Zufferli: ecco i precedenti con le due squadre. Al VAR ci sarà …
Ravezzani sul rigore Parisi-Gimenez: “Il ragionamento di De Marco non regge. Se un...

© RIPRODUZIONE RISERVATA