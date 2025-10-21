Andrea De Marco, ex arbitro ed oggi responsabile dei rapporti CAN A e B, era presente a Open Var di DAZN per analizzare l'episodio tra Parisi e Gimenez in Milan-Fiorentina. Ecco le sue parole: "In questo caso Marinelli aveva letto bene la situazione in campo, e quando c’è l’intensità, come in questo caso, il VAR non deve intervenire. Perché è una valutazione di campo, è una valutazione che fa l’arbitro. Diciamo che con la soglia di rigori molto alta che sta portando avanti Rocchi anche in questa stagione, questo non sarebbe stato calcio di rigore. Però se l’arbitro avesse avuto dal campo la sensazione che l’intensità fosse tale per concedere un calcio di rigore, e l’avesse concesso, il VAR non doveva intervenire e toglierlo. Quindi è una decisone che spettava all’arbitro in campo".