Domani, martedì 28 ottobre , alle ore 20:45 , si disputerà alla 'New Balance Arena' di Bergamo la sfida tra l' Atalanta di Ivan Jurić e il Milan di Massimiliano Allegri , partita valida per la 9^ giornata della Serie A 2025-2026 , primo turno infrasettimanale di questo campionato e il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ipotizzato la probabile formazione dei rossoneri.

Atalanta-Milan, la probabile formazione del Diavolo a Bergamo

Saranno assenti, nella fila del Diavolo, il laterale mancino Pervis Estupiñán, i centrocampisti Ardon Jashari e Adrien Rabiot e l'attaccante Christian Pulisic. Recuperato, però, Ruben Loftus-Cheek. Allegri confermerà il 3-5-2 classico, con Mike Maignan in porta e il ritorno del terzetto difensivo 'base': Fikayo Tomori, infatti, riprenderà il suo posto da titolare al fianco di Matteo Gabbia e Strahinja Pavlović. Il belga Koni De Winter, contro il Pisa, non ha convinto e tornerà in panchina.