Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN partite probabili formazioni Probabile formazione Atalanta-Milan: Allegri rilancia un grande escluso. In attacco …

FORMAZIONI

Probabile formazione Atalanta-Milan: Allegri rilancia un grande escluso. In attacco …

Atalanta-Milan, la probabile formazione rossonera: Allegri ha in mente due cambi
Ecco la probabile formazione dei rossoneri di Massimiliano Allegri alla vigilia di Atalanta-Milan, turno infrasettimanale di campionato, partita valida per la 9^ giornata della Serie A 2025-2026. Così in campo alla 'New Balance Arena' di Bergamo?
Daniele Triolo Redattore 

Domani, martedì 28 ottobre, alle ore 20:45, si disputerà alla 'New Balance Arena' di Bergamo la sfida tra l'Atalanta di Ivan Jurić e il Milan di Massimiliano Allegri, partita valida per la 9^ giornata della Serie A 2025-2026, primo turno infrasettimanale di questo campionato e il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ipotizzato la probabile formazione dei rossoneri.

Atalanta-Milan, la probabile formazione del Diavolo a Bergamo

—  

Saranno assenti, nella fila del Diavolo, il laterale mancino Pervis Estupiñán, i centrocampisti Ardon Jashari e Adrien Rabiot e l'attaccante Christian Pulisic. Recuperato, però, Ruben Loftus-Cheek. Allegri confermerà il 3-5-2 classico, con Mike Maignan in porta e il ritorno del terzetto difensivo 'base': Fikayo Tomori, infatti, riprenderà il suo posto da titolare al fianco di Matteo Gabbia e Strahinja Pavlović. Il belga Koni De Winter, contro il Pisa, non ha convinto e tornerà in panchina.

LEGGI ANCHE

Sugli esterni, a centrocampo, spazio ad Alexis Saelemaekers e Davide Bartesaghi; in mezzo, ancora titolari Youssouf Fofana, Luka Modrić e Samuele Ricci. Con il rientrante Loftus-Cheek pronto a dare il cambio a uno di loro a partita in corso. Davanti, giocherà sicuramente Rafael Leão, con uno tra Santiago Giménez e Christopher Nkunku. Vediamo insieme, ora, dunque, la probabile formazione dei rossoneri di Allegri per Atalanta-Milan.

LEGGI ANCHE: Calciomercato, il Milan pesca in casa Real Madrid: un colpo che può far svoltare la stagione >>>

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Ricci, Bartesaghi; R. Leão, Nkunku. A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Loftus-Cheek, Giménez. Allenatore: Allegri.

Leggi anche
Atalanta-Milan, Juric studia nuove mosse: due possibili novità di formazione
Atalanta-Milan, probabile formazione: Allegri sorprende? E occhio al recupero di Pulisic

© RIPRODUZIONE RISERVATA