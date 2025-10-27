Sugli esterni, a centrocampo, spazio ad Alexis Saelemaekers e Davide Bartesaghi; in mezzo, ancora titolari Youssouf Fofana, Luka Modrić e Samuele Ricci. Con il rientrante Loftus-Cheek pronto a dare il cambio a uno di loro a partita in corso. Davanti, giocherà sicuramente Rafael Leão, con uno tra Santiago Giménez e Christopher Nkunku. Vediamo insieme, ora, dunque, la probabile formazione dei rossoneri di Allegri per Atalanta-Milan.
LEGGI ANCHE: Calciomercato, il Milan pesca in casa Real Madrid: un colpo che può far svoltare la stagione >>>
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Ricci, Bartesaghi; R. Leão, Nkunku. A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Loftus-Cheek, Giménez. Allenatore: Allegri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA