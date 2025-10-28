Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Atalanta-Milan, Percassi: “Dobbiamo continuare a migliorare e stasera sarà molto difficile”

ATALANTA-MILAN

Atalanta-Milan, Percassi: “Dobbiamo continuare a migliorare e stasera sarà molto difficile”

Atalanta-Milan, Percassi: “Dobbiamo continuare a migliorare e stasera sarà molto difficile” - immagine 1
Luca Percassi, dirigente nerazzurro, ha parlato a 'DAZN' prima di Atalanta-Milan, partita della 9^ giornata della Serie A 2025-2026
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Luca Percassi, dirigente nerazzurro, ha parlato a 'DAZN' prima di Atalanta-Milan, partita della 9^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 alla 'New Balance Arena' di Bergamo. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

 Carnesecchi o di Juric? "Voglio molto bene a entrambi e dobbiamo continuare a lavorare, sapendo che siamo appena partita. Ci vogliono pazienza e voglia di migliorare, poi vedremo"

LEGGI ANCHE

Su Scamacca e Lookman: "Per le occasioni prodotte, avremo meritato qualche punto in più ma questi sono quelli che abbiamo fatto fino ad oggi. Dobbiamo continuare a migliorare e stasera sarà molto difficile contro un Milan molto forte".

Se è emozionato nel veder entrare in campo la squadra: "Giocare nel nostro stadio ristrutturato è un'emozione, avere uno stadio di proprietà che è la nostra casa è un motivo d'orgoglio e un punto di partenza. Dobbiamo migliorare e siamo fiduciosi".

LEGGI ANCHE: Ecco come e dove vedere Atalanta-Milan in diretta tv o streaming >>>

Leggi anche
Fofana nel pre-partita di Atalanta-Milan: “Dovremo essere cattivi. Contento della fiducia...
Atalanta-Milan, Zappacosta: “Dobbiamo essere cinici e sfruttare quello che ci capita”

© RIPRODUZIONE RISERVATA