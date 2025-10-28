"Gioco sempre titolare? Lavoro ogni giorno per essere pronto per giocare, quindi sono molto contento che il mister mi dà fiducia: voglio ripagare il mister e la squadra", ha chiosato Fofana.
ATALANTA-MILAN
Youssouf Fofana, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Atalanta-Milan, partita della 9^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 alla 'New Balance Arena' di Bergamo. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
"Questa sera dobbiamo essere cattivi, perché giochiamo contro una buona squadra come l'Atalanta. Dobbiamo essere cattivi fino alla fine e trovare la porta. Se noi centrocampisti vinceremo i duelli potremo vincere la partita. Ma vale anche per le altre parti del campo, ovvero per i difensori per gli attaccanti".
