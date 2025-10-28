Atalanta-Milan 1-1: pareggio orobico con il solito Lookman | Serie A News

Il Milan di Massimiliano Allegri incassa il pareggio contro l'Atalanta di Ivan Jurić in occasione della partita della 9^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo alla 'New Balance Arena' di Bergamo.
ATALANTA-MILAN
Ademola Lookman sigla il pareggio dei nerazzurri in Atalanta-Milan della 'New Balance Arena': bella botta di sinistro sotto la traversa
Al 35', infatti, Mario Pašalić trova in profondità, in area di rigore rossonera, Ademola Lookman. L'attaccante nigeriano passa tra Fikayo Tomori e Alexis Saelemaekers e, di sinistro, con una botta terrificante sotto la traversa, fa secco Mike Maignan sul suo palo. Atalanta-Milan 1-1 ...
