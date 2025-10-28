Atalanta-Milan, Giaccherini: 'Le partite vanno ammazzate, Allegri...'

Emanuele Giaccherini, ex giocatore e opinionista di DAZN, ha parlato del Milan e di Gimenez prima della sfida contro l'Atalanta valevole per la 9^ giornata di Serie A in programma questa sera alla New Balance Arena
Emanuele Giaccherini, ex giocatore e opinionista di DAZN, ha parlato del Milan, prima dell'inizio del match della 9^ giornata di Serie A contro l'Atalanta, in programma alla New Balance Arena. Ecco le sue parole su i rossoneri, sulla stagione fatta finora e sul momento di Gimenez.
Atalanta-Milan, le parole di Giaccherini sul Diavolo e su Gimenez
Sul Milan: "Il Milan ha provato a gestire con Pisa ma non l'h fatto. Stasera conterà gestione fino ad un certo punto. Le partite vanno ammazzate soprattutto contro il Pisa dovrà essere bravo Allegri a lavorarci".