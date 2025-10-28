Pianeta Milan
ATALANTA-MILAN

Atalanta-Milan, Giaccherini: “Ecco cosa conterà stasera. Allegri dovrà essere bravo in questo. Su Gimenez …”

Atalanta-Milan, Giaccherini: 'Le partite vanno ammazzate, Allegri...'
Emanuele Giaccherini, ex giocatore e opinionista di DAZN, ha parlato del Milan e di Gimenez prima della sfida contro l'Atalanta valevole per la 9^ giornata di Serie A in programma questa sera alla New Balance Arena
Emanuele Giaccherini, ex giocatore e opinionista di DAZN, ha parlato del Milan, prima dell'inizio del match della 9^ giornata di Serie A contro l'Atalanta, in programma alla New Balance Arena. Ecco le sue parole su i rossoneri, sulla stagione fatta finora e sul momento di Gimenez.

Atalanta-Milan, le parole di Giaccherini sul Diavolo e su Gimenez

Sul Milan: "Il Milan ha provato a gestire con Pisa ma non l'h fatto. Stasera conterà gestione fino ad un certo punto. Le partite vanno ammazzate soprattutto contro il Pisa dovrà essere bravo Allegri a lavorarci".

Sulla stagione:"Si vede una gestione diversa è bello vedere il popolo rossonero con questa empatia".

Su Gimenez:"Gimenez e lasciato solo ci vorrebbe un Rabiot perche Leao tende giocare con i centrocampisti, è un ragazzo che calcia in porta. Le prestazioni le ha sempre fatte".

