"Dobbiamo migliorare se vogliamo ridurre il gap con l'Arsenal. Il nostro lavoro non è guardare il titolo". Parole molto forti che rispecchiano l'attuale situazione che sta affrontando il City. Una situazione che sembra toccare tutti: levando Haaland, che ha segnato 11 dei 15 gol complessivi in campionato, nessuno sta facendo bene. Foden è fermo a quota due reti, mentre gli altri non si sono smossi dal numero 1.

Reijnders, in tutto ciò, doveva essere quel valore aggiunto in più a centrocampo, ma fino a questo momento l'olandese non è riuscito ad ingranare. Dopo il debutto con assist e gol, l'ex Milan ha dimostrato sul campo un rendimento molto atlalenante. Parlando di tecnica, non si discute che Reijnders sia uno dei migliori in Premier, ma per il resto...

La partita con l'Aton Villa è stato il match cha ha dimostrato meglio tutti i problemi 'interni' del City. Con Rodri out, Guardiola ha schierato l'ex Milan da mediano con Bernardo Silva e Foden: zero duelli vinti su sette tentati, zero contrasti e nessun filtro davanti alla difesa. Un totale disastro.

Sui social, ovviamente, i tifosi non si sono risparmiati, prendendo di mira l'olandese: "Non vince un contrasto nemmeno per sbaglio"; "70 milioni per un giocatore che non difende"; "Kovacic deve tornare titolare!.

Il tempo a disposizione per cambiare ed invertire la rotta c'è, e Reijnders ha ancora chance per poteri riscattare e far vedere quel centrocampista che comandava in Serie A.