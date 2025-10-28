Il Consiglio Comunale di Milano, come sappiamo, ha approvato la delibera sulla vendita dello stadio di San Siro ai due club milanesi, Milan ed Inter . L'impianto e le varie aree circostanti verranno vendute ai club per circa 197 milioni di euro, dove poi verrà realizzato il nuovo impianto, con l'attuale che verrà abbattuto. In attesa del rogito, Giovanni Malagò , presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, con un collegamento all'evento 'Milano - 100 giorni a Milano-Cortina. Il racconto dei Giochi', ha espresso delle dichiarazioni in merito:

Milan, nuovo stadio: le parole di Malagò su San Siro

"Nuovo San Siro? Il mondo va assolutamente in quella direzione, ed è un dato di fatto. Milano era particolarmente certa di restare fuori dal grande giro degli stadi e dei grandi eventi, si è visto con la finale di Champions e poi con gli Europei del 2022. Al di là dei romantici e della Scala del calcio, vi scongiuro: fate un viaggio a Madrid, dove il Bernabeu non ha meno storia di San Siro, o a Barcellona con il Camp Nou. E poi Monaco di Baviera, Londra, Dublino, Glasgow, gli Stati Uniti...".