Sul mercato di gennaio: "Non era previsto che, durante l'ultima pausa, si infortunassero sei giocatori. Dobbiamo essere consapevoli di avere una squadra forte e andare avanti fino a dicembre, poi fane delle valutazioni con il mister riguardo al futuro".

Su Gimenez: " Deve Stare sereno, fa parte del percorso di ogni attaccante. So bene di cosa si tratta, ho giocato nella sua posizione. Ha la fiducia di compagni e società e stasera può dimostrare di essere un grande attaccante. Nella sua storia è sempre andato in doppia cifra e fa anche un gran lavoro per la squadra: per questo viene premiato dal mister".