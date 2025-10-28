Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Atalanta-Milan, Tare: “Abbiamo iniziato con entusiasmo. Gimenez? Deve stare sereno”

ATALANTA-MILAN

Atalanta-Milan, Tare: “Abbiamo iniziato con entusiasmo. Gimenez? Deve stare sereno”

Atalanta-Milan, Tare: “Abbiamo iniziato con entusiasmo. Gimenez? Deve stare sereno” - immagine 1
Igli Tare, dirigente rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Atalanta-Milan, partita della 9^ giornata della Serie A 2025-2026
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Igli Tare, dirigente rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Atalanta-Milan, partita della 9^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 alla 'New Balance Arena' di Bergamo. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sull'atmosfera attorno alla squadra: merito della società?  "Assolutamente sì, abbiamo iniziato questo nuovo percorso e la gente ci segue con entusiasmo. Dobbiamo dare continuità a questo momento"

LEGGI ANCHE

Sul mercato di gennaio: "Non era previsto che, durante l'ultima pausa, si infortunassero sei giocatori. Dobbiamo essere consapevoli di avere una squadra forte e andare avanti fino a dicembre, poi fane delle valutazioni con il mister riguardo al futuro".

Su Gimenez: " Deve Stare sereno, fa parte del percorso di ogni attaccante. So bene di cosa si tratta, ho giocato nella sua posizione. Ha la fiducia di compagni e società e stasera può dimostrare di essere un grande attaccante. Nella sua storia è sempre andato in doppia cifra e fa anche un gran lavoro per la squadra: per questo viene premiato dal mister".

LEGGI ANCHE: Ecco come e dove vedere Atalanta-Milan in diretta tv o streaming >>>

Leggi anche
Atalanta-Milan, Percassi: “Dobbiamo continuare a migliorare e stasera sarà molto...
Fofana nel pre-partita di Atalanta-Milan: “Dovremo essere cattivi. Contento della fiducia...

© RIPRODUZIONE RISERVATA