Lecce-Napoli, Di Francesco su Camarda: 'Deve crescere con tranquillità'

Il Napoli di Antonio Conte si conferma in vetta alla classifica dopo la vittoria per uno a zero contro il Lecce di Eusebio Di Francesco grazie al gol nella ripresa di Anguissa. Conte può sorridere, ma deve anche ringraziare Milinkovic Savic per aver parato il brutto rigore calciato da Francesco Camarda. Il baby-attaccante di proprietà del Milan è stato il protagonista in negativo della partita, sbagliando poco prima del vantaggio azzurro il rigore assegnato dopo fallo di mano di Juan Jesus.
Lecce-Napoli, Di Francesco sul rigore di Camarda: "Deve crescere con tranquillità. Paghiamo sua inesperienza"
Lecce-Napoli, Di Francesco sul rigore di Camarda: “Deve crescere con tranquillità. Paghiamo sua inesperienza”
Il Napoli di Conte resta in vetta dopo l’1-0 sul Lecce firmato da Anguissa. Decisivo l’errore dal dischetto di Camarda, ipnotizzato da Milinkovic Savic. Di Francesco lo difende: “Deve crescere con serenità, diventerà un grande calciatore.”
In conferenza stampa, in merito all'errore dagli undici metri, si è espresso così il tecnico giallorosso: "Francesco deve crescere con tranquillità e tutti gli danno troppo addosso. Facciamolo crescere. Ha detto 'mister lo batto io', lui era uno dei rigoristi. La porta quando manchi di cinismo diventa piccola piccola… Il calcio di rigore va battuto con una determinazione diversa. Questa sua inesperienza l’abbiamo pagata. Ma oggi ha giocato titolare. Diventerà un grande calciatore".
