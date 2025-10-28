Grazie ad una rete di Zambo Anguissa il Napoli ha superato il Lecce nel match della 9^ giornata di Serie A 2025/2026. La formazione di Antonio Conte, grazie a questi tre punti ha allungamento sul Milan in testa alla classifica. Risultato condizionato anche dall'errore dal dischetto di Francesco Camarda, giovane attaccante del Lecce arrivato quest'estate in prestito dai rossoneri.
Lecce-Napoli 0-1, errore dal dischetto per Camarda: i campani allungano sul Milan
SERIE A
Lecce-Napoli 0-1, errore dal dischetto per Camarda: i campani allungano sul Milan
Lecce-Napoli, il giovane attaccante del Milan ha fallito un tiro dal dischetto: il match è poi terminato con la vittoria dei partenopei che ha permesso di allungare proprio sui rossoneri
Al minuto cinquantasette quando Francesco Camarda si presenta dal dischetto, ma Milinkovic-Savic è bravo a parare ed a negare la gioia al giovane attaccante rossonero. Il classe 2008 aveva trovato lo scorso anno con il Milan anche la sua prima gioia in Champions League contro il Brugge. Ma il gol venne annullato per fuorigioco. Quest'anno, con i salentini, è andato in gol contro il Bologna per il suo primo centro in Serie A.
