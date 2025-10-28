Pianeta Milan
ATALANTA-MILAN

Atalanta-Milan, Brescianini: “Loro dietro si chiudono, dobbiamo trovare gli spazi giusti”

Marco Brescianini, giocatore nerazzurro, ha parlato a 'DAZN' al 45' di Atalanta-Milan, partita della 9^ giornata della Serie A 2025-2026
Alessia Scataglini
Marco Brescianini, giocatore nerazzurro, ha parlato a 'DAZN' nell'intervallo di Atalanta-Milan, partita della 9^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo alla 'New Balance Arena' di Bergamo. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

“Dobbiamo rientrare in campo con calma. Loro si chiudono dietro, chiudono le traiettorie. Magari vogliono andare in ripartenza, noi dobbiamo essere bravi a trovare gli spazi giusti”.

