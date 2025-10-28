Marco Brescianini, giocatore nerazzurro, ha parlato a 'DAZN' nell'intervallo di Atalanta-Milan, partita della 9^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo alla 'New Balance Arena' di Bergamo. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Atalanta-Milan, Brescianini: "Loro dietro si chiudono, dobbiamo trovare gli spazi giusti"
Marco Brescianini, giocatore nerazzurro, ha parlato a 'DAZN' al 45' di Atalanta-Milan, partita della 9^ giornata della Serie A 2025-2026
“Dobbiamo rientrare in campo con calma. Loro si chiudono dietro, chiudono le traiettorie. Magari vogliono andare in ripartenza, noi dobbiamo essere bravi a trovare gli spazi giusti”.
